L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Présent ce vendredi en conférence de presse, Fabio Grosso s’est exprimé sur les polémiques du vestiaire qui ont concerné le club rhodanien cette semaine. L’entraîneur lyonnais a également affirmé que son équipe peut poser des problèmes à l’OM.

Avant l’Olympico entre l’OM et l‘OL ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Fabio Grosso est revenu sur les fuites de son vestiaire en conférence de presse. Le technicien italien s’est justifié sur la recherche de la taupe: « Je sais ce que les gens qui travaillent avec moi pensent de moi. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion. Mes collègues de travail peuvent le dire. Je suis content de ça. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. Pour moi, le vestiaire est quelque chose de sacré. Les paroles ne doivent pas sortir. Je n’aime pas faire du théâtre, j’aime faire mon travail au maximum de mes capacités », a affirmé le coach de l’OL.

« On va rencontrer une équipe forte. Si l’on rentre sur le terrain avec un super esprit d’équipe, on peut faire mal »

Le champion du monde 2006 a regretté l’attitude de certains de ses joueurs: « Le vestiaire, c’est le lieu où l’on construit notre futur. C’est difficile de construire, alors si on se met en danger, ce n’est pas bon. À la fin de la réunion, j’ai pensé que ce n’était pas fondamental de faire un entraînement en plus de cela. Mais le plus important était de se dire les choses, et on est allés de l’avant, on laisse derrière, on essaie d’oublier ça, on va de l’avant et on parle du match« , a-t-il confié sans vouloir alimenter la polémique.

Malgré une inquiétante dernière place et un bilan de 3 nuls et 6 défaites en 9 journées, Grosso croit en les chances de son équipe contre l’OM: « On sait qu’on va rencontrer une équipe forte, construite pour faire un bon championnat. Ils ont fait un bon match à la maison, où il y a une grande ambiance. On a les qualités pour les mettre en danger, si on rentre sur le terrain avec un super esprit d’équipe. »

« Je suis content de revoir Gennaro »

Une rencontre marquée par les retrouvailles avec Gennaro Gattuso, son ancien partenaire en sélection italienne avec qui il a été champion du monde en 2006. « C’est déjà arrivé en Italie, plusieurs fois (de s’affronter). Même si on se voit plus depuis plusieurs années, c’est comme si on s’était toujours vus. Je suis content de le revoir, de l’embrasser, mais chacun essaiera de gagner son match. Sa carrière parle pour lui, il fait une grosse carrière. Je lui souhaite encore mieux pour le futur », a conclu Fabio Grosso.