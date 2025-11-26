OM : Vermeeren a tout pour devenir un grand ! Les notes !

L’OM s’est relancé lors de cette 5e journée de Ligue des Champions en battant Newcastle 2-1. Voici la note et l’appréciation d’Arthur Vermeeren lors de cette rencontre disputée au stade Vélodrome.

L’OM est cueilli d’entrée lorsque Newcastle ouvre le score dès la 6e minute par Barnes, bien servi après un premier mouvement anglais sur le côté droit. Les Phocéens réagissent rapidement : Aubameyang est mis en action à plusieurs reprises (18e, 19e), mais Pope veille et repousse ses tentatives. Le Gabonais manque ensuite le cadre à deux reprises alors que Marseille pousse (37e, 40e). Rulli maintient les siens en vie avant la pause en s’interposant notamment sur Gordon (43e). Juste avant la mi-temps, Willock centre vers Gordon, trop court pour doubler la mise, et l’OM regagne les vestiaires mené 1-0 après avoir globalement dominé le ballon mais manqué de réalisme.

Aubameyang s’offre un doublé !

Dès le retour du vestiaire, Aubameyang renverse complètement le match : d’abord lancé en profondeur par Bakola, il élimine Pope et égalise dans un angle fermé (46e), puis il surgit au premier poteau pour convertir un centre parfait de Weah (50e). Newcastle croit revenir, mais le but de Barnes à la 48e est refusé pour hors-jeu. Les Anglais réagissent avec plusieurs occasions, notamment par Willock (59e) et Elanga (78e), mais Rulli multiplie les arrêts décisifs. L’OM recule en fin de rencontre, Pavard et Thiaw s’illustrent dans les duels aériens, et De Zerbi gère ses remplacements pour tenir le score. Portés par un Vélodrome incandescent, les Marseillais résistent jusqu’au bout et décrochent une victoire cruciale 2-1 qui les maintient en vie dans leur campagne de Ligue des champions.



La note de Arthur Vermeeren 7/10

Il a bien rattrapé ses occasions ratées de la première mi-temps ! #Aubapic.twitter.com/Olrr3QI344 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 25, 2025

Son appréciation

Omniprésent au milieu, le Belge a couvert un terrain impressionnant, compensant les montées de ses partenaires et maintenant l’équilibre du collectif. Sa justesse technique et ses relances audacieuses ont été précieuses pour orienter le jeu et casser les contres adverses. Quelques occasions offensives manquées, et son impact offensif a parfois manqué de tranchant, mais son travail défensif est resté constant.

Les notes des médias