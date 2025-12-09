OM : Vermeeren l’avoue, “c’est vraiment un soulagement”

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un moment particulier en Ligue des Champions avec un déplacement chargé d’émotion pour l’un de ses milieux de terrain. Ce lundi, en conférence de presse, Arthur Vermeeren a livré un discours fort à la veille d’un match face à son club de cœur, la Royale Union Saint-Gilloise, sur la pelouse belge. Une rencontre qui intervient dans un contexte personnel et sportif très marqué pour l’international belge U21, aujourd’hui en pleine reconstruction sous le maillot phocéen.

Arrivé cet été à l’OM, Arthur Vermeeren a connu des débuts difficiles, avant de retrouver progressivement des sensations et de la confiance. Face aux médias, le joueur n’a pas cherché à cacher son cheminement intérieur. « Une renaissance à l’OM ? C’est vraiment un soulagement. Je me retrouve moi-même. Je ne suis pas encore le joueur que je devrais être car je suis capable de plus. Je connais le niveau que je suis capable d’atteindre. J’ai l’impression que je joue bien, mais je suis très exigeant. J’ai vécu une période difficile, j’en suis ressorti plus fort. J’essaie désormais de donner le maximum pour faire ressortir la meilleure personne. Je me sens de mieux en mieux. J’ai reçu un bel accueil, avec beaucoup de confiance, du temps de jeu, surtout. J’ai saisi l’opportunité. J’essaie d’atteindre un autre niveau mental et physique. Et je pense être sur le bon chemin. »

Ce retour en Belgique, sous le maillot de l’Olympique de Marseille, a donc une portée symbolique évidente. Pour Vermeeren, ce déplacement face à la Royale Union Saint-Gilloise représente bien plus qu’un simple match de Ligue des Champions : il s’agit d’un rendez-vous avec son passé, dans un moment clé de sa trajectoire.

Vermeeren a trouvé du temps de jeu à Marseille



Sur le plan collectif, l’OM aborde cette rencontre européenne avec l’ambition de marquer des points précieux dans cette phase de la compétition. La dynamique actuelle du club phocéen repose notamment sur une plus grande stabilité au milieu de terrain, où Vermeeren commence à trouver sa place. Sa capacité à se projeter, à résister au pressing et à organiser le jeu correspond aux besoins identifiés par le staff marseillais.