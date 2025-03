OM : Véronique Rabiot se paye le PSG et Nasser !

Lors de son passage dans l’émission Complément d’enquête sur France 2, Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, a évoqué le différend ayant opposé son fils au Paris Saint-Germain en 2019. Elle a notamment dénoncé l’attitude du club, affirmant que ce dernier avait initialement refusé d’exempter le joueur d’un stage au Qatar, malgré deux drames familiaux qu’il traversait à cette période.

Lors de son intervention dans Complément d’enquête sur France 2, Véronique Rabiot, mère et agente du milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot, est revenue sur le conflit opposant son fils au Paris Saint-Germain en 2019. Elle a critiqué l’attitude du club, affirmant qu’il avait d’abord refusé d’exempter le joueur d’un stage au Qatar, malgré les drames familiaux qu’il traversait.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était au centre des investigations de l’émission. Véronique Rabiot a décrit son attitude : « Il peut être sympathique, abordable. Il peut être franchement désagréable. (…) Il ne gère pas le ‘non’. Il m’avait dit : ‘Ce sera la guerre’ (lorsque Rabiot a refusé de prolonger), et ça a été effectivement la guerre quand Adrien n’a plus joué début décembre (2018). »

En janvier 2019, Adrien Rabiot a perdu sa grand-mère, puis son père quelques jours plus tard. Face à cette situation, sa famille avait demandé au PSG de l’exempter du stage au Qatar prévu du 13 au 17 janvier, une requête d’abord rejetée par Antero Henrique, directeur sportif du club. Celui-ci expliquait : « En dépit de ces circonstances particulières, nous ne pouvons toutefois malheureusement pas davantage libérer Adrien ni lui permettre de manquer le Qatar Winter Tour. »

On savait très bien qu’il allait mourir pendant qu’Adrien serait au Qatar.

Véronique Rabiot a souligné une contradiction dans la gestion du club : « Quand Adrien ne pouvait plus jouer à partir de début décembre, j’ai demandé qu’il soit libéré du stage. Tout d’un coup, le stage devenait très important. Ils avaient besoin de tous les joueurs, même d’Adrien, alors qu’il ne jouait plus depuis plus d’un mois et qu’Antero Henrique avait dit : ‘S’il ne signe pas son contrat, il ne jouera plus.’ »

Elle a dénoncé le refus initial du PSG : « Vous l’avez mis au placard depuis plus d’un mois et tout d’un coup, vous dites qu’il est indispensable pour le groupe et doit aller au Qatar alors que je demande à ce qu’il soit libéré parce que sa grand-mère vient de mourir et que son père est mourant. On savait très bien qu’il allait mourir pendant qu’Adrien serait au Qatar. »

Finalement, le PSG a accédé à la demande de la famille Rabiot et a dispensé le joueur du stage hivernal. Le club a annoncé : « Adrien Rabiot ne participera pas au Qatar Tour pour des raisons familiales. Le club n’apportera pas de commentaire public à cette décision par respect pour sa famille et ses proches. »

