OM : Vers un casse tête au milieu pour Gattuso ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM doit vite retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 tout en visant la première place de sa poule de Ligue Europa. Mais pour cette fin d’année 2023, Genarro Gattuso va devoir se passer de son capitaine Valentin Rongier pendant plusieurs semaines…

Hier l’OM a publié un communiqué pour annoncer l’opération à venir de Valentin Rongier. La Provence précise que suite à « cette blessure au genou Rongier devrait manquer plusieurs semaines de compétition et certains estiment qu’entre l’opération et le temps de récupération, il ne sera pas de retour sur les terrains avant février 2024. » Selon l’Equipe, les examens à venir, probablement sous arthroscopie, vont déterminer plus précisément la durée de son indisponibilité. Quoi qu’il en soit, difficile d’imaginer Rongier rejouer en 2023. Genarro Gattuso va devoir se passer de son capitaine et ne dispose pas dans l’immédiat de beaucoup d’options…

A lire : OM : La Commission devrait décevoir Aulas !

Veretout et Kondogbia, seules options rassurantes ?

Car si le coach italien peut s’appuyer sur la paire Vérétout / Kondogbia, il ne dispose pas de beaucoup d’autres solutions. Azzedine Ounahi est blessé et n’a pas été convaincant à ce poste de double pivot, Pape Gueye est encore suspendu un mois par la FIFA et ne sera disponible que début décembre. Reste les options de Bamo Meité et Leonardo Balerdi qui ont été formés au poste de milieu défensif. Emran Soglo peut aussi jouer à ce poste, Nadir peut-il reculer d’un cran ? Si la blessure de Valentin Rongier se prolonge début 2024, les absences d’Harit et Ounahi pour la CAN vont encore plus compliqué l’équation…

Bon rétablissement à Rongier. Il n’était pas dans la meilleure des formes.

Mais il commençait à revenir tout doucement même si c’était encore insuffisant par rapport à ses capacités. Du coup il y aura probablement un retour dans l’axe de Harit et + de temps de jeu pour Nadir. pic.twitter.com/i8sZpaAuwO — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) November 7, 2023

Via un communiqué, l’OM vient d’annoncer la blessure au genou de Valentin Rongier qui va se faire opérer. « Information médicale. Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais. »