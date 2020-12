OM : Vers un retour des supporters au Vélodrome? (+ de 15 000?)

Après des mois sans supporters dans les stades de football en France et dans le monde, ils pourraient être de retour dès le 15 décembre à une jauge de 25% des capacités !

Depuis le premier confinement, soit début mars 2020, les supporters n’ont pas pu assister à un match officiel de l’Olympique de Marseille. Après des mois de souffrance sans retrouver leurs joueurs et animer le Vélodrome, les fans de l’OM vont pouvoir faire leur retour dans leur antre.

16 848 supporters au Vélodrome dès le 15 décembre?

En effet, Roxana Maracineanu a affirmé ce mercredi que le « gouvernement ne ferme pas la porte » à la possibilité de voir les supporters dans les stades. Dès le 15 décembre, les supporters devraient pouvoir assister aux rencontres « dans les stades en plein air selon une jauge à 25% », a annoncé la ministre des Sports.

Vers un retour des supporters dans les stades dès le 15 décembre ?@RoxaMaracineanu : « le gouvernement ne ferme pas la porte. […] Retour des spectateurs le 15 décembre dans les stades en plein air selon une jauge à 25% » https://t.co/gsL1y2lYcF — Pierre Rondeau (@Lasciencedufoot) December 2, 2020

Le Vélodrome ayant une capacité de 67 394 places, 16 848 spectateurs pourront faire leur retour dans l’enceinte des Marseillais et donc probablement participer au match face à Reims prévu le 19 décembre 2020. Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans de l’OM, impatients de retrouver l’ambiance du Vélodrome mais également les joueurs qui souffrent du fait de jouer sans public.

OM – RONGIER : « SANS LES SUPPORTERS, LE FOOT C’EST NUL ! »

En conférence de presse avant la réception de Nantes, Valentin Rongier a donné son ressenti sur le monde du football sans supporters… Le milieu de terrain de l’OM a hâte de retrouver le public !