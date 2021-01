OM : Vers une fin de mercato agitée ? (une arrivée et plusieurs départs ?)

L’OM a déjà enregistré un départ (prêt de Kevin Strootman au Genoa) et une arrivée (Pol Lirola prêté par la Fiorentina). Pour autant, le mercato hivernal de l’OM semble loin d’être terminé et plusieurs mouvements sont encore attendus…

Le mercato hivernal de l’OM a commencé plus tôt que prévu. En effet, en conférence de presse fin décembre, André Villas-Boas s’attendait plutôt à des mouvements dans la dernière semaine : « On en a déjà parlé. J’attends que ça bouge dans la dernière semaine de janvier. On n’est pas prêt pour bouger au début de janvier. Si on peut, on cherchera cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options. Le reste, il n’y a pas grand-chose à regarder, il faut regarder si ça bouge sur nos joueurs. Et si c’est le cas, on doit chercher quelqu’un. Tout ce qu’on fera ce sont les cessions (prêt). »

Finalement l’OM a ouvert les hostilités rapidement en concrétisant l’arrivée de Pol Lirola en prêt en validant le départ de Kevin Strootman aussi dans le cadre d’un prêt. Plusieurs mouvements sont encore attendus dans les prochains jours :

Milik, ça avance

A lire : MERCATO OM : ACCORD TOTAL AVEC NAPLES POUR MILIK ?

L’OM pourrait réaliser un gros coup en engageant l’attaquant du Napoli Arek Milik. Pablo Longoria négocie âprement avec la direction napolitaine, le cadre serait un prêt de 18 mois estimé à 13M€ bonus compris plus un pourcentage à la revente. Si l’OM pourrait ainsi s’offrir un attaquant d’un autre calibre, il faut rappeler que Milik a été écarté par son président cette saison et que ses dernières minutes de jeu remontent au 8 août 2020 en Ligue des Champions face au FC Barcelone…

Sanson, vers la Premier League…

Annoncé depuis plusieurs saisons en Premier League, Morgan Sanson pourrait franchir le pas cet hiver. L’OM aurait reçu une offre d’Aston Villa et West Ham serait aussi sur le coup. Newcastle serait aussi intéressé et les Hammers pourraient décider de proposer Manuel Lanzini dans le deal afin de faire baisser le prix de l’ancien Montpelliérain. Selon Téléfoot, les discussions seraient avancées entre le milieu de terrain de l’OM et Aston Villa.

Le club anglais qui souhaite enrôler @Morgan_Sanson8 est @astonvilla. Les négociations sont en cours entre l’entourage du joueur et le club de @premierleague. Une offre devrait être reçue par l’@OM_Officiel incessamment sous peu. @telefoot_chaine — Johnny Séverin (@jseverin11) January 16, 2021

Ake et Perrin prêtés ?

Marley Aké devrait être prêté jusqu’à la fin de saison. Le jeune attaquant marseillais dispose de prétendants à l’étranger (KV Courtrai ou le Fortuna Sittard) mais ce dernier donnerait sa préférence à la Ligue 1 ou la Ligue 2. Nîmes, Sochaux et Le Havre sont intéressés mais selon Foot Mercato c’est le HAC qui est en pole position.

Lucas Perrin, pisté par le TFC qui a fait un autre choix, pourrait lui aussi être prêté jusqu’à la fin de la saison…

Caleta-Car, la surprise de fin de mercato ?

La surprise de fin de mercato pourrait venir de Duje Caleta Car. L’international croate avait refusé les avances d’un club anglais l’été dernier. il l’avait confirmé en conférence de presse : « J’ai eu une offre d’un club de Premier League. C’était une très bonne offre pour le club et pour moi, mais j’ai décidé de rester pour jouer la Champions League parce que c’était mon plus grand rêve.» Maintenant que l’OM a été éliminé de cette compétition, si West Ham revient à la charge, le joueur et le club phocéen seront ouverts aux négociations…

Si Nemanja Radonjic a exclu la possibilité d’un départ cet hiver, difficile d’imaginer un refus de l’OM en cas de proposition concrète. Le club marseillais est en grande difficulté financière et sera à l’affût de toutes les offres. Faire baisser la masse salariale est aussi un objectif pour Pablo Longoria qui aimerait bien trouver une porte de sortie pour Mitroglou, mais aussi pour le jeune Rocchia. Ces deux joueurs seront libres en juin prochain. La dernière semaine de janvier pourrait donc être mouvementée si les clubs anglais s’activent sur des joueurs olympiens…