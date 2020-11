OM : Victoire face à Nantes, le PSG concède le nul… On joue le titre?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 face au FC Nantes. Avec le nul du PSG face à Bordeaux, joue-t-on vraiment le titre? Selon Pierre Ménès, il va falloir attendre de voir en 2021…

Avec les récents bons résultats en Ligue 1 de la part de l’Olympique de Marseille, la question peut se poser : est-ce que les joueurs d’AVB jouent le titre cette saison?

A en croire les récentes déclarations de Valentin Rongier en conférence de presse, il faut attendre car il est un peu tôt (12 journées ont été jouées). Pour le coach, il n’est pas radical à ce sujet mais veut tout de même rester compétitif, surtout aux vues des prestations des Parisiens qui ont encore calé face à Bordeaux ce samedi soir.

Les joueurs de Villas-Boas sont virtuellement leaders de Ligue 1 — MENES

Pierre Ménès a publié son analyse des deux rencontres sur son blog sur Canal +. Pour le chroniqueur de la chaîne cryptée, l’OM devient un sérieux concurrent bien qu’il faudra attendre de voir les résultats des matchs en retard tout en continuant à prendre des points d’ici-là.

« Samedi après-midi, on a enfin vu Marseille jouer au football. Et cela fait plaisir. Thauvin, Payet et Benedetto sur penalty ont marqué, Lafont a été très bon – un des rares nantais à faire un match digne de ce nom. On a vu des Olympiens pimpants, qui ont joué au foot et qui se sont lâchés et on a juste envie de leur demander pourquoi ils n’ont pas fait ça contre Porto ! Maintenant, c’est la quatrième victoire consécutive de l’OM, qui est aussi à quatre défaites consécutives en Ligue des Champions. Ce qui prouve que cette équipe parvient à faire la part des choses entre les deux compètes. Et cela leur réussit car avec le nul du PSG en soirée, les joueurs de Villas-Boas sont virtuellement leaders de Ligue 1. Seulement, les deux matchs en retard des Marseillais auront lieu en 2021 donc il faudra voir si Paris est toujours à portée de fusil à ce moment-là » Pierre Ménès – Source : Canal +