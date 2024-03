OM: Villarreal cartonne avant son déplacement au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille recevra Villarreal ce jeudi pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Avant son déplacement au Vélodrome, le Sous-Marin jaune a corrigé Grenade (5-1) cet après-midi lors de la 27e journée de Liga.

L’OM accueillera Villarreal pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Les hommes de Marcelino ont corrigé cet après-midi Grenade (5-1) et restent sur sept matchs sans défaite. Alors qu’Amine Harit a déjà annoncé la couleur en révélant être plus motivé que jamais, le technicien espagnol a lui assuré en conférence de presse, après le récital de son équipe, que cette confrontation n’avait rien de spécial à ses yeux.

« Pour moi, ce n’est rien de spécial, tous les matchs sont pareils »

Marcelino, sobre el próximo partido europeo del Villarreal contra el Olympique de Marsella, su exequipo. 💬 « Para mí no es nada especial. Son iguales todos los partidos ». pic.twitter.com/HtfkkS6wju — Relevo (@relevo) March 3, 2024

« Pour moi, ce n’est rien de spécial. Tous les matchs sont pareils, a affirmé Marcelino. Nous ferons face à une équipe qui est dans une bonne dynamique et qui a signé deux victoires consécutives en Ligue 1. Nous avons beaucoup d’illusions en Ligue Europa, nous avons pour la première fois gagner deux fois de suite en Liga et avons marqué huit buts en deux matchs. Nous nous attendons à un match difficile mais nous sommes toujours optimistes. Nous devons être optimistes et ambitieux », a ajouté l’ancien entraîneur de l’OM.

