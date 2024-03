Harit revient sur la saison de l’OM et évoque le retour de Marcelino au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille recevra Villarreal ce jeudi pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Au lendemain du large succès à Clermont (1-5), Amine Harit s’est confié au micro de Téléfoot sur la saison olympienne et sur les retrouvailles avec Marcelino.

L’OM accueillera Villarreal ce jeudi pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont repris confiance en enchaînant trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Amine Harit s’est confié au micro de Téléfoot sur la saison olympienne et sur le retour de Marcelino au Vélodrome.

« On sait que ça va être chaud, par rapport aux déclarations qu’il a pu avoir. Ça nous donne encore plus envie »

« Honnêtement, j’aurais aimé avoir une saison un peu plus simple où les résultats sont bons et où j’ai juste à me fondre dans la masse.Mais, voilà, c’est en vivant des moments comme ça qu’on savoure les bons moments, a livré Harit. Je peux et je dois faire mieux. C’est clair que je dois marquer plus et être décisif en championnat, c’est clair. Gasset est arrivé avec beaucoup de calme (….) Comme il nous l’a dit, le talent on l’a dans cette équipe, on le sait depuis le premier jour. Je pense que ça a été un problème plutôt mental.Ce sont les victoires qui font qu’un joueur s’épanouit dans un collectif. (…) Tu joues entre guillemets avec la peur et l’obligation de résultats. Et ton rendement, ce n’est pas le même. On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi », a-t-il ajouté.

