OM : Villas-Boas confirme deux possibles retours mais aussi quatre absents face à Lens

L’OM affrontera Lens ce mercredi, match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Le coach olympien devra faire sans Alvaro, suspendu pour cette rencontre. Steve Mandanda a une chance de faire son retour, il était d’ailleurs à l’entrainement ce matin. André Villas-Boas a fait le point sur les cas Jordan Amavi et Boubacar Kamara qui étaient par contre absents de l’entrainement ouvert à la presse ce lundi.

Bouba (Kamara) a une déchirure musculaire, il a 50% de chance d’être à Monaco, peut être Rennes. Amavi ça ne va pas mieux, il pourrait faire son retour face à Rennes. Khaoui et Benedetto ont des contractures mais ils seront là face à Lens. Mandanda a une chance de jouer face à Lens. Pol (non qualifié) n’est pas là, Amavi ni Kamara et Alavaro est suspendu, on a déjà une rotation d’office… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (18/01/2021)

Mandanda et Henrique incertains, Amavi, Kamara, Alvaro et Lirola absents…

