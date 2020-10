OM : « Villas-Boas est en train de se perdre au niveau de la communication… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où notre plateau analyse les récentes prises de parole d’André Villas-Boas. Nicolas Filhol pense que le coach portugais est en train de perdre au niveau de la communication.

Pour notre journaliste Nicolas Filhol, André Villas-Boas a perdu son côté franc et authentique en conférence de presse. Le coach portugais est de plus en plus sur la défensive avec les journalistes… Selon notre plateau, il est en train de se perdre au niveau de la communication. A voir l’extrait de l’émission en images ci-dessus.

il se cache derrière les budgets

« Villas-Boas a été tellement fort en communication quand il arrivé… Il est en train de se perdre. Tout le monde se souvient de Garcia qui s’est perdu très vite en comm’. Villas-Boas a mis un tel niveau, en contre-pied de Rudi Garcia… Souvenez-vous, quand ils choisissent Villas-Boas, j’avais un petit peu peur. On a tout de suite lu des trucs et ce qui revenait, c’est que c’était un peu une pleureuse en conférence de presse. Je me suis dit : oh non pas encore une pleureuse après 3 ans avec Garcia. Mais il ne l’a pas montré. Lui même disait : c’est une lune de miel, vous verrez quand les résultats ne seront pas là. Et il a raison. Là où je le trouve mauvais, c’est que l’on ne reproche pas la défaite, mais ce qu’il propose dans le jeu. Et il se cache derrière les budgets, mais on s’en fout. Dans ce cas-là, tu fais tapis vert, on prend 3-0 c’est pareil et on ne se tape pas un spectacle de merde ! »

Nicolas Filhol – source : FCMarseille (28/10/2020)

