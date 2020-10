OM : Villas-Boas joue un jeu dangereux !

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient sur le jeu mis en place par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas depuis le début de la saison.

André Villas-Boas n’a pris personne en traitre. Il a indiqué dès la préparation estivale son intention d’évoluer dans un style défensif notamment pour la Ligue des Champions. Notre journaliste Nicolas Filhol estime que le technicien portugais joue un jeu dangereux en proposant ce cette manière de jouer peu séduisante. A voir l’extrait de l’émission en images ci-dessus.

AVB a proposé un jeu de plus en plus minimaliste !

« C’est un jeu dangereux de la part de Villas-Boas d’opter pour ce style de jeu. Même moi qui ne suis pas un adepte du football défensif, je pouvais comprendre en janvier ou février dernier, quand son équipe était un peu à bout de souffle, et alors qu’il avait proposé autre chose avant. On oublie qu’au début avec AVB ça jouait mieux, ça se projetait vite vers l’avant, il y avait de l’intensité. Et petit à petit ça a décliné, et il a proposé un jeu de plus en plus minimaliste. Au début c’était des petits coups et ensuite c’est devenu une habitude. Au début on l’a un peu supporté, mais je pense qu’il y a un ras le bol maintenant. Aujourd’hui, la conjoncture elle n’est plus acceptable, surtout quand il le fait contre des petites équipes. Que tu fasses un plan un peu défensif face à City tu peux l’entendre, mais face à Metz ou Lorient c’est pas possible. La question maintenant c’est comment va-t-il se sortir de ça ? Même s’il fait de la mauvaise fois avec les médias je pense qu’il entend les critiques, et qu’il les comprend car c’est quelqu’un d’intelligent. il touche aussi du doigt que son effectif n’est pas fait pour ça. Quand tu vois Thauvin qui n’en peu plus déjà… Il a franchement de la chance que les matchs se déroulent à huis clos sinon les supporters lui auraient déjà mis la pression. Mais les joueurs ne vont pas tarder à lui mettre. Surtout qu’en plus tu perds en jouant comme ça… (voir la suite en vidéo ci-dessus) » Nicolas Filhol– Source : FootballClubMarseille.fr

