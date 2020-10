OM : Villas-Boas vraiment agacé par cette fin de mercato ?

Comme souvent le mercato s’est accéléré lors des derniers jours. L’OM a réussi a récupérer Michael Cuisance mais n’a pas compensé le départ de Bouna Sarr et n’a pas trouvé un neuf. De quoi contrarier André Villas-Boas…

André Villas-Boas voulait recruter une vraie alternative à Benedetto. D’autant que Franck McCourt semblait disposé à investir une quinzaine de millions sur un profil jeune. Des offres ont été faites dans plusieurs dossiers qui n’ont pas réussis à se concrétiser. C’est de le cas de Darwin Nuñez, l’OM avait trouvé un accord avec le joueur mais Benfica a fait monter les enchères. L’attaquant a finalement rejoint le club portugais pour 24M€. Le club olympiens a aussi discuté Luis Suarez, mais Watford a repoussé les avances de l’OM pour le transférer dans son club filial Grenade, pour un montant estimé à 11M€. Villas-Boas et la cellule de recrutement suivaient depuis plusieurs mois El Bilal Touré, mais Reims n’a même pas voulu négocier…

Villas-Boas circonspect en privé sur les performances de Benedetto ?

Le coach qui était bien décidé à trouver un véritable concurrent à Benedetto, doit faire pour le moment avec le placardisé Kostas Mitroglou qui n’a pas trouvé de porte de sortie. Selon l’Equipe, si Villas-Boas défend son attaquant argentin en public, « le technicien portugais se montre d’ailleurs de plus en plus circonspect en privé sur les performances de l’ancien de Boca Juniors. » Du coup cette fin de mercato ne correspond pas à ses attentes. Bouna Sarr n’est pas remplacé et il n’a pas l’attaquant supplémentaire. Le quotidien sportif précise qu’AVB « s’est vraiment montré agacé, ces dernières heures, de ce bilan mitigé. » Car après cette trêve internationale, l’OM va avoir un calendrier très chargé entre Ligue 1 et Ligue des champions…