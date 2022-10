Mis à l’écart durant le début de saison, Bamba Dieng semble retrouver la confiance d’Igor Tudor. Pour notre invité Thierry Aubibert, il faut rester prudent avec l’international sénégalais au lieu de le voir trop beau.

L’Olympique de Marseille a souhaité vendre Bamba Dieng cet été. L’attaquant sénégalais a finalement raté sa visite médicale avec l’OGC Nice et est resté à Marseille. Si au début de saison il était mis à l’écart par le coach de l’OM, il a petit à petit gagné du temps de jeu et la confiance d’Igor Tudor.

Ce qui me fait peur c’est que si finalement Tudor le met titulaire et qu’il passe à travers — Thierry Audibert

Sur notre plateau ce lundi, Nicolas Filhol expliquait vouloir voir Bamba Dieng aligné avec Alexis Sanchez pour voir ce que donnerait ce duo d’attaquant sur le terrain. Thierry Audibert, notre invité, tempère cette emballement autour du jeune buteur.

« Je suis très étonné de quelque chose. Vous en parliez hier soir (dimanche lors du Debrief PSG-OM), je trouve que vous attendez beaucoup trop de Bamba Dieng. Beaucoup trop. On ne le connait pas assez. Se créer des occasions? Oui sur très peu de temps mais laissez ce garçon un peu tranquille. Ce qui me fait peur c’est que si finalement Tudor le met titulaire et qu’il passe à travers, il va s’en prendre plein la tronche. Je trouve que vous êtes encore trop nombreux à fantasmer sur Bamba Dieng. Pour l’instant, il n’a montré que des bouts de chose. Il n’a rien montré de complet. Il n’a jamais enchaîné, c’est vrai. Je reste très prudent avec Dieng. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (17/10/22)

Dieng aura toujours plus de place dans l’équipe – Tudor

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Paris pour y affronter le PSG, Igor Tudor avait redonné de la confiance à Bamb Dieng !

« On s’améliore sur la profondeur. C’est un point sur lequel on travaille. Bamba Dieng est en progression constante, il aura toujours plus de place dans l’équipe. ». » Igor Tudor – source: Conférence de presse (14/10/2022)