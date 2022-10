OM – Sanchez : « Je déteste perdre et je pense que c’est contagieux! »

Il y a quelques jours, Alexis Sanchez a été récompensé en étant élu Olympien du mois de septembre par les supporters. Interrogé à ce sujet par le média officiel du club, le Chilien a souligné l’incroyable travail d’équipe de l’OM en ce début de saison.

Alexis Sanchez a rapidement trouvé sa place dans le collectif olympien, il apporte son expérience mais aussi sa rage de vaincre.

La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne

« Je suis très content. Je pense que cette récompense fait surtout partie d’une performance collective avec ce record de matchs gagnés et d’invincibilité que nous avons atteint. Mes coéquipiers et moi jouons pour les supporters donc si on arrive à les rendre heureux, je le suis aussi. On ressent la ferveur des supporters, peu importe l’environnement, c’est beau et c’est vraiment motivant. La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne. C’est un plaisir de voir que les supporters nous soutiennent la semaine comme le week-end, dans les bons, comme les mauvais moments. J’ai une mentalité de gagnant, j’essaye de gagner chaque match. Je déteste perdre et je pense que c’est contagieux, car mes coéquipiers ont tous le même état d’esprit dans les moments importants. » Alexis Sanchez – source : OM.fr (13/10/2022)

Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football

Dimitri Payet s’était exprimé au micro de Prime Video après le succès de l’OM à Nice en début de saison (0-3)

« C’est sûr que lorsque on marque rapidement, qu’on fait le break et que l’on tue pratiquement le match à la mi-temps, ça devient plus facile à gérer. On a fait une première période très sérieuse avec beaucoup d’efficacité. En seconde mi-temps on a été costaud défensivement sans trop leur laisser le ballon pour pouvoir ensuite gérer sereinement la fin du match. Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football, on se trouve facilement dans les petits espaces. Il a réussi à marquer deux buts, cela nous a fait beaucoup de bien. C’est une bonne première pour nous. (…) Quand on prend son mal en patience depuis un mois et qu’on travaille, quand on vous donne votre chance il faut profiter. J’ai essayé de donner le maximum. Mais peu importe qui est sur le terrain. Le plus important c’est que Marseille gagne. » Dimitri Payet – Source Prime Video (27/08/2022)