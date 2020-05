OM vs Lyon : Eyraud aimerait évincer Aulas… JMA le tacle concernant ses joueurs !

Jean-Pierre Caillot, le président de Reims sur la chaîne l’Equipe rappelle que la décision est avant tout gouvernementale : « On a énormément entendu Jean-Michel Aulas ces dernières semaines. Je rappelle, à toutes fins utiles, que c’est une décision des pouvoirs publics. Toutes ces discussions sont pathétiques par rapport à ce qui se passe dans notre pays. » Même son de cloche du côté du président du MHSC, Laurent Nicollin :« Il y a des gens qui meurent tous les jours. Quand on dit d’arrêter, on arrête. » Caiazzo l’avait fait quelques jours plus tôt…