OM : C’est tendu entre Eyraud et Villas-Boas mais aussi les joueurs…

Le président Eyraud doit, comme il le dit, rentrer dans la phase de l’équilibre financier. Avec les dettes accumulées et l’ajout de la crise du Coronavirus, JHE doit réaliser des économies partout ce qui n’arrange pas sa relation avec le coach et les joueurs…

L’ère Rudi Garcia a laissé des traces dans le vestiaires mais aussi dans le bureau de la comptabilité. Dimitri Payet avait clairement affiché sa rancœur face au nouveau coach lyonnais en conférence de presse d’avant match OM – Lyon. Il faut dire que la communication de ce dernier a clairement exaspéré un vestiaire fatigué par sa façon de faire. Mais Garcia a aussi profité du consentement d’Eyraud pour recruter à coups de millions de gros salaires et ainsi déséquilibrer l’effectif (en particulier avec l’arrivée de Strootman) mais aussi les comptes du club. Parti avec un gros chèque, l’actuel coach de l’OL a été remplacé par André Villas-Boas qui a rapidement conquis les joueurs. Le président Eyraud, lui n’a plus la cote…

Villas-Boas veut un minimum de moyens et doit lutter avec Eyraud

Alors que l’OM vient de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le club n’a pas les moyens de recruter. Selon l’Equipe, « cette situation ne satisfait pas Villas-Boas, qui attend de vrais renforts pour disputer la Ligue des champions… Les relations entre les deux hommes se sont aussi distendues ces derniers mois. » Le coach portugais a clairement fait savoir qu’il aimerait conserver les meilleurs éléments et renforcer cet effectif. La lutte entre les deux hommes a débuté cet hiver quand JHE avait ouvert la porte à un départ après avoir recruté, sans avertir AVB, Paul Aldridge…

Des joueurs attachés à leur coach, pas à leur président…

Ce n’est pas mieux avec les joueurs, qui ont du mal à accepter le gel des primes alors que ces derniers ont enchaîné les victoires et arraché cette seconde place. Le vestiaire est très attaché au coach, beaucoup moins au président. Ce dernier ne serait plus le bienvenu dans le vestiaire après les rencontres. Le journal explique que les joueurs « marseillais, passés au chômage partiel fin mars et touchant 84 % de leur net, ont déjà fait un effort. Beaucoup de cadres sont réticents à aller au-delà. » Un proche du groupe explique la position du groupe aussi par le relationnel compliqué avec JHE: « S’il y avait plus d’affinités avec leur président, cela rendrait les choses plus simples »… Cela ne devrait pas s’arranger dans les prochaines semaines…