OM vs Toulon : Abdallah, Greenwood, Sternal… Ce qu’il faut retenir de ce match !

Ce mercredi soir l’Olympique de Marseille affrontait le SC Toulon en amical à la Commanderie. Victoire 3-0 des Marseillais : Voici ce qu’il faut retenir de ce match.

Alors bien sûr, il ne s’agissait que du deuxième match amical de la préparation de l‘Olympique de Marseille et les enseignements à tirer sont extrêmement minces. Cependant, il y a tout de même quelques informations à noter de cette rencontre qui a été différente de la première face à Nîmes. Déjà, les Marseillais ont remporté leur match sur le score de 3-0 après avoir concédé une défaite contre les Crocos dimanche dernier. Défensivement, c’était bien plus intéressant pour les Marseillais avec toujours Leonardo Balerdi en taille patron de ce système hybride en 4-2-3-1 et 3-4-2-1.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Au moins 7 recrues encore attendues ?

⏱️ 90’ | #OMSCT 3️⃣-0️⃣ Première victoire de nos Olympiens dans la préparation estivale de la saison 2024-2025 🗓️ RDV samedi 27 juillet à 18 heures pour le 3e match de préparation 🆚 Pau FC pic.twitter.com/T4eXZfxYfw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2024

Kondogbia inquiétant, Ounahi dans le tempo

Le milieu de terrain a été plus que mitigé avec Kondogbia qui a enchaîné les mauvaises passes et les pertes de balles dangereuses. Heureusement, plus de peur que de mal pour le Centrafricain qui a su rattraper ses erreurs ou qui a été sauvé par ses coéquipiers. Ounahi a été plus intéressant dans l’entre-jeu, notamment par ses passes bien senties. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers en attaque n’ont pas suivi les mouvements et ont manqué cruellement de tranchant dans leurs appels et de qualité technique pour éliminer les défenseurs toulonnais.

Greenwood discret, Harit buteur !

Pour l’attaque, Amine Harit a trouvé le chemin des filets sur penalty mais il a eu du mal à peser dans la rencontre. Ce rôle de créateur de jeu ne lui convient pas réellement. Encore une fois, on observe son manque de prise d’initiative dans les derniers mètres. Il dribble, s’entête à rentrer dans la surface et éliminer un maximum de défenseurs au lieu de prendre sa chance et de frapper. A gauche, Luis Henrique a été aussi très timide sur les frappes. Ses appels et ses courses étaient souvent dans le bon tempo mais il lui manque toujours ce dernier geste qui pourrait faire mouche. Le jeu a d’ailleurs plus penché à gauche pendant un long moment de la rencontre, faisant passer la recrue Mason Greenwood au second plan.

Le penalty d’@Amine_000 🇲🇦 pour permettre à l’OM de doubler la mise ! 💪 Le résumé complet de ce #OMSCT disponible ici 👉 https://t.co/Lt5FsPrRAK#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/fyaxwMv2Au — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2024

Sternal et Abdallah, les deux révélations

Un peu plus tard dans cette première mi-temps, il a été plus trouvé et a pu apporter un peu de percussion jusqu’à ce qu’il tente une frappe, malheureusement stoppée par le portier toulonnais. Moumbagna, considéré comme un chouchou de Roberto De Zerbi n’a pas vraiment rendu l’estime que le coach lui porte sur ces deux matchs. Le Camerounais a été très en dessous de ce qu’il est en capacité de faire, notamment techniquement. Ses contrôles ont souvent été dans le mauvais tempo, rendant les actions compliquées à manoeuvrer.

En deuxième période, quelques titulaires ont été remplacées, notamment en attaque avec les entrées de Sternal et Abdallah. Les deux minots ont été très en jambes sur les ailes avec notamment un but splendide du jeune Keyliane Abdallah qui enroule parfaitement du gauche et ne laisse aucune chance au gardien du SCT. La prochaine rencontre sera ce samedi face à Pau au Centre RLD. Espérons voir un peu plus longtemps les deux jeunes joueurs qui ont remporté la Gambardella.