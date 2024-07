Mercato OM: Au moins 7 recrues encore attendues ?

L’OM a déjà officialisé 4 arrivées cet été. Brassier, Koné, Greenwood et Hodjberg sont venus renforcer l’effectif olympien et c’est loin d’être terminé aussi bien dans les sens des départs que celui des arrivées.

En effet, selon la Provence, la direction olympienne et son coach Roberto De Zerbi espèrent au moins recruter encore un gardien, au moins un latéral, deux milieux centraux, deux ailiers et un avant-centre. Au poste de gardien, plusieurs pistes n’ont pas pu aboutir, la solution évoqué mercredi soir est celle menant au gardien du Feyenoord Timon Wellenreuther. Le nom de Dean Huijsen est évoqué au poste de défenseur central si Gigot et Mbemba trouve une porte de sortie. Concernant les latéraux, peu de noms sont évoqués, au milieu sans les départs de Veretout et Kondogbia tout semble aussi en attente. Par contre, les noms se multiplient en attaque, de Hwang, Nketiah en passant par Sanchez. Pour le meneur de jeu, l’OM insiste pour Carboni, la priorité de De Zerbi, Bilal El Khannouss serait un plan B…



En effet, selon The Athletic, « Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaila Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d’un montant avec Marseille. (…) Les clubs négocient mais sont actuellement en désaccord sur le montant du transfert. Les discussions ont commencé la semaine dernière avec Palace, fan de longue date de l’attaquant sénégalais. » Sous l’impulsion de Marcelino, Sarr avait été recruté en provenance de Watford l’été dernier, le montant de l’opération est estimé à 13M€. L’OM ne devrait pas accepter un chiffre inférieur à ce montant. En effet aujourd’hui on apprend via le journaliste Luca Bendoni que l’OM demande environ 17 millions d’euros pour le joueur. Crystal Palace aurait transmis une offre de 15 millions d’euros à l’OM, les négociations se poursuivent afin de trouver un accord final.

OM are asking for a fee around €17m to seal Ismaila Sarr departure to Crystal Palace. #CPFC have offered a total €15m package to #OM today and contacts will go on in the coming days to try and reach final agreement. ⚪️🔵 #TeamOM after @Santi_J_FM info pic.twitter.com/osCFdhHuoT

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 23, 2024