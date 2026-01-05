OM : Walid Acherchour charge De Zerbi et pointe du doigt un cadre marseillais !

Déçu par le visage affiché par l’Olympique de Marseille, Walid Acherchour a vivement critiqué sur X les choix et la gestion de match de Roberto De Zerbi lors de la rencontre face au FC Nantes. Le consultant RMC et Winamax pointe une nouvelle fois un manque de fiabilité collective et une instabilité inquiétante dans le jeu olympien.

Mi-temps clownesque de l’OM

À la pause du match entre l’OM et Nantes, Walid Acherchour n’a pas masqué son agacement. Sur son compte X, le consultant a ciblé plusieurs situations de jeu et décisions tactiques qu’il juge incompréhensibles. Il évoque notamment des erreurs individuelles et une organisation qui n’a pas porté ses fruits, dans un contexte pourtant favorable face à un adversaire en difficulté sur le plan comptable.

Dans son message publié à la mi-temps, Acherchour écrit : « Une équipe qui part à la faute ( Rulli, Vermeeren ) de manière inexplicable contre Nantes qui a gagné 1 match sur les 11 derniers. Une compo avec Emerson intérieur qui n’a jamais marché, Paixao (le plus dangereux) qui sort alors que t’es mené 0-1. Mi-temps clownesque de l’OM ». Un constat sévère, qui traduit le fossé entre les attentes placées dans le projet marseillais et la réalité du terrain.

Une équipe qui part à la faute (Rulli, Vermeeren) de manière inexplicable contre Nantes qui a gagné 1 match sur les 11 derniers. Une compo avec Emerson intérieur qui n’a jamais marché, Paixao (le plus dangereux) qui sort alors que t’es mené 0-1. Mi-temps clownesque de l’OM. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 4, 2026

Plus ça avance moins l’OM donne l’impression d’être fiable

Au-delà de cette première période jugée ratée, Walid Acherchour élargit son analyse à la dynamique globale de la saison. Cinq mois après son lancement, le projet de Roberto De Zerbi peine selon lui à dégager une ligne directrice claire. « Encore une fois l’écart d’excitation d’avant match entre ce qu’on attend et ce qu’on voit est trop grand. Plus ça avance moins l’OM donne l’impression d’être fiable, que ce soit dans les performances individuelles et avec RDZ qui se complique la vie », poursuit-il.

Pour le consultant, la responsabilité principale incombe à l’entraîneur italien. « C’est encore lui qui est à ressortir », estime Acherchour, soulignant une gestion qu’il juge contre-productive, même dans des contextes favorables numériquement. Il mentionne également certaines entrées ou ajustements, qu’il considère insuffisants pour redresser la situation.

Le match de Pavard est dramatique

Enfin, Walid Acherchour a aussi conclu sa série de messages par une critique visant Benjamin Pavard, évoquant sa prestation de manière très négative : « Le match de Pavard est dramatique. (…) Pas la première fois que je trouve que ce n’est pas dingue ». Une sortie qui s’inscrit dans une analyse plus large sur le manque de leadership et de fiabilité défensive observé ces dernières semaines dans le football français.

À Marseille, le constat reste préoccupant. Entre un effectif profondément remanié lors du dernier mercato et des choix tactiques régulièrement ajustés, l’OM cherche encore son équilibre. L’objectif de qualification pour la Ligue des champions demeure, mais il passera nécessairement par une stabilisation rapide du collectif et une montée en puissance plus lisible sous la direction de Roberto De Zerbi.