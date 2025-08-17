OM : Walid Acherchour démonte plusieurs joueurs marseillais après la défaite à Rennes

L’Olympique de Marseille n’a pas seulement perdu trois points vendredi soir à Rennes (1-0). Le club olympien a également vu ses cadres exposés à un feu nourri de critiques, à commencer par celles de Walid Acherchour, consultant pour RMC et WTV. Dans le débrief du Winamax FC, ce dernier n’a épargné personne, allant jusqu’à mettre en doute l’utilité réelle de certains tauliers dans le système de Roberto De Zerbi.

Dès les premières minutes de son analyse, Acherchour a ciblé Amine Gouiri, titularisé en attaque :

« J’ai retrouvé le Gouiri de Rennes », a-t-il lâché, en référence au joueur en difficulté lors de ses premiers mois en Bretagne. Une pique sans détour, qui résume une prestation jugée terne et déconnectée du jeu.

🙅‍♂️ “L’OM a encore perdu un match en faisant preuve de beaucoup de naïveté. Si cette équipe veut progresser, ce type de défaite ne doit plus exister sous De Zerbi.” 🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/pYffrkchE7 — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) August 16, 2025

Gouiri, Rabiot visés !

Il a ensuite enchaîné sur le positionnement d’Adrien Rabiot, critiquant un rôle mal défini et une influence limitée dans la construction :

« Rabiot n’était pas en 10, il a beaucoup bougé, beaucoup permuté, mais il était trop haut, dans le dernier tiers. Ce profil-là, face à des blocs bas, j’ai beaucoup de mal. »

Mais c’est Jonathan Rowe qui a concentré l’une des charges les plus virulentes.

« On a retrouvé le Rowe qui s’excusait dans la série de l’OM sur YouTube. Il joue tout seul, il est sur son nuage. Le nombre de choix idiots qu’il fait… Tu ne sais jamais où il va, il est totalement déconnecté du reste de l’équipe. »

Des mots qui résonnent dans un contexte déjà tendu, alors que L’Équipe révélait ce week-end une altercation verbale entre Rowe et Rabiot dans le vestiaire.

Rowe en solo, Højbjerg, le cas qui fâche

Mais le cœur de l’agacement de Walid Acherchour concernait Pierre-Emile Højbjerg. Recrue phare du mercato olympien, et perçu comme un leader technique et mental, le Danois a été sévèrement remis en question :

« Il faut qu’on arrête de dire : ‘C’est Højbjerg, il vient de Tottenham, il est titulaire avec le Danemark’. Oui, mais est-ce qu’on peut analyser ce qu’il produit concrètement avec le ballon ? »

Le consultant ne conteste pas le leadership du joueur, mais son influence réelle dans le jeu :

« J’ai vu beaucoup de déchets dans sa première relance. En seconde période, à part un pressing gagnant, il n’apporte pas assez dans les duels, la qualité technique, la prise de risque. »

Acherchour appelle donc à hausser le niveau d’exigence, aussi bien pour le joueur que pour le club :

« Højbjerg, c’est un joueur au-dessus de la moyenne, oui. Mais dans les gros matchs, on attend plus. Et ça fait un moment que je le pense. »

En filigrane, ces critiques visent aussi le projet de Roberto De Zerbi, encore en phase de construction. À travers l’analyse des joueurs, c’est la crédibilité du système collectif qui est interrogée. Le pressing, la relance, la cohérence des rôles : tout semble encore flou.

À une semaine de la deuxième journée de Ligue 1, face à un public qui attend des réponses rapides, l’OM entre déjà dans une zone de turbulences. Et les consultants comme Acherchour ne semblent pas disposés à accorder le moindre sursis.