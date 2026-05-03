OM : Walid Acherchour dézingue plusieurs joueurs et le coach marseillais !

Battu 3-0 sur la pelouse de FC Nantes ce samedi, l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. La prestation des Marseillais a suscité de vives réactions, notamment celle du consultant Walid Acherchour sur les réseaux sociaux.

Une prestation de l’OM vivement critiquée

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La défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Nantes (3-0) a mis en lumière de nombreuses lacunes dans le jeu marseillais. Sur son compte X, Walid Acherchour a livré une analyse particulièrement sévère de la performance olympienne, pointant un manque de qualité technique et d’implication collective.

« Ahmed Traoré c’est son cousin, je n’ai pas une action hormis Angers là-bas ou je me dis c’est le même joueur que j’ai vu à Auxerre ou à Sassuolo. Le rapport au ballon est catastrophique, les choix de jeu aussi. C’est une très grosse déception, je croyais beaucoup en lui. Le niveau technique de l’OM est abyssal, ce que vient de faire Emerson pour aérer le jeu est une éclaircie dans un quart d’heure d’orage. La demi-heure de l’OM est pitoyable. Équipe sans cœur, sans âme avec un déchet technique énorme et aucun mouvement. Tu te fais tourner sur des petits relais nantais très simple juste avec du mouvement. C’est une anomalie de voir 0-0 au tableau d’affichage face à un condamné. »

Le consultant insiste notamment sur les difficultés individuelles et collectives, dans un match où les Marseillais ont été dominés dans l’intensité et l’organisation.

Des cadres pointés du doigt, un collectif en panne

Dans la suite de son analyse, Walid Acherchour cible également plusieurs joueurs offensifs et cadres de l’effectif. « La deuxième partie de saison d’Aubameyang. On a lu des trucs sur les aptitudes physiques, peut être que c’était de l’IA. Continuons de défendre Greenwood, sa mi-temps est un désastre dans l’attitude ou dans la réalisation technique (ce n’est pas le seul loin de là). Ces joueurs statistiques doivent être capable de te faire du bien dans ces matchs là en jouant la carotte mais il n’en a plus rien à cirer. La mi-temps de Hojberg, je préfère la belle période de Charles Kabore à l’OM. »

Continuons de défendre Greenwood, sa mi temps est un désastre dans l’attitude ou dans la réalisation technique (c’est pas le seul loin de là). Ces joueurs statistiques doivent être capable de te faire du bien dans ces matchs là en jouant la carotte mais il en a plus rien à cirer. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) May 2, 2026



Au-delà des performances individuelles, c’est l’ensemble du projet de jeu qui est remis en question, notamment depuis le changement sur le banc marseillais. « C’est l’OM de Michel qu’on voit sur Ligue 1+, je ne sais même pas si ce n’est pas pire. C’est pire que l’OM de Michel ! L’action d’Hojberg et Balerdi sur le 3eme… Sans vouloir le (De Zerbi) réhabiliter, il y avait des choses à lui reprocher mais depuis l’arrivée de Beye… L’intensité n’a pas changé, le jeu c’est 0, défensivement je ne vois pas de progression, offensivement c’est désastreux et personne n’est concerné parce qu’ils sont venus pour lui. »

Cette défaite alourdit le contexte autour de l’OM, dans une période où les résultats et le contenu restent insuffisants pour répondre aux ambitions du club en Ligue 1.