OM : Walid Acherchour donne sa préférence à Gouiri pour le poste de buteur !

Alors que l’OM est à la recherche de renfort pour améliorer son effectif de la saison prochaine, la question de recruter un numéro 9 se pose. Mais pour Walid Acherchour, l’OM doit continuer avec l’Algérien en pointe, tout en trouvant un autre joueur pour la rotation.

L’OM va pouvoir compter sur ce mercato pour se renforcer grandement à tous les postes, alors que le club a déjà officialisé l’arrivée d’Angel Gomes et règle les derniers détails avant de signer CJ Egan-Riley. Cependant, le club va pouvoir également pérenniser sur le recrutement d’Amine Gouiri, au dernier mercato hivernale. Une bonne pioche qui a tapé dans l’œil de nombreux amoureux du foot, notamment celui de Walid Acherchour, consultant pour RMC Sport, qui veut voir Gouiri titulaire au poste buteur la saison prochaine.

« Est-ce que Gouiri peut être le 9 titulaire de l’OM ? C’est une très bonne question parce que les six derniers mois de Gouri sont tellement impressionnants footbalistiquement que la question peut ne pas se poser, en se disant que là t’as trouvé ton numéro 9 qui est connecté au reste de l’équipe, qui a trouvé une finition et une régularité sous De Zerbi. » Une demi-saison qui aura donné pleine satisfaction à l’ensemble des supporters, mais gare à la surcharge l’an prochaine avec les nombreux matchs à venir.

« Il faut un backup solide pour Gouiri »

« Mais en même temps, on va passer hors catégorie avec la Ligue des Champions, et Gouiri qui va jouer la CAN avec l’Algérie, donc est-ce qu’il va pouvoir avoir cette régularité sur toute la saison ? Je pense donc qu’il faut un backup avec des jeunes joueurs solides et dynamiques que tu peux interchanger et qui sont capables d’incarner ce que veut mettre en place De Zerbi, sans surresponsabiliser Amine Gouiri. »

Une solution pour le poste de remplaçant que l’OM aurait déjà identifié. « Il faut évidemment lui donner beaucoup de confiance en lui disant, « Amine, ce que tu as fait sur les six derniers mois font qu’on va continuer avec toi », mais en se laissant une petite marge d’erreur. C’est pour ça que je pense qu’ils veulent Abline, qui est capable de jouer sur les 3 postes en attaque. Mais le problème c’est que l’OM avait proposé 12 millions d’euros + 3 millions bonus, et que Nantes a rigolé. »