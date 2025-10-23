OM : Walid Acherchour ne veut “plus voir ce joueur pendant un moment !”

Le consultant Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots à propos d’Angel Gomes lors de l’émission Winamax FC. L’ancien joueur de Manchester United, arrivé libre cet été à l’OM, est la cible de critiques de plus en plus nombreuses après un début de saison jugé décevant. Dans un effectif marseillais où la concurrence est forte au milieu de terrain, le consultant estime que l’international anglais espoirs n’a plus sa place dans la rotation de Roberto De Zerbi.

« Angel Gomes, aujourd’hui, il est dernier dans la hiérarchie »

Face caméra, Walid Acherchour n’a pas tourné autour du pot : « J’aimerais parler d’Angel Gomes, s’il y a une justice dans ce début de saison de l’OM. Aujourd’hui, dans la rotation, il est dernier milieu de terrain ! Je mets Nadir, Vermeeren, Højbjerg et Kondogbia devant quand il revient. Je ne veux plus le voir pendant un moment ! »

Des propos forts qui illustrent la frustration ressentie par une partie des observateurs. Le consultant poursuit : « Quand je vois Vermeeren ne pas faire une minute entre le match face à l’Ajax et celui face au Sporting, alors qu’Angel Gomes est en sortie de banc ou titulaire, pour moi, sur la dynamique, c’est une anomalie. »

Arrivé comme un pari intéressant, Angel Gomes peine à convaincre sous les ordres de De Zerbi. L’Anglais affiche un manque d’impact physique et de constance, alors que les jeunes comme Vermeeren ou Nadir séduisent par leur fraîcheur et leur intensité.

Une demande de cohérence adressée à De Zerbi

Pour Walid Acherchour, la hiérarchie actuelle ne reflète pas les performances récentes : « Avec tout le respect que j’ai pour Angel Gomes, un joueur que j’aime beaucoup, une belle opportunité pour l’OM de le prendre libre. Mais à un moment donné, il y a les faits, les matchs, une dynamique. Aujourd’hui il n’apporte rien. Quand je vois le côté fusible de Vermeeren qui sort, j’aimerais qu’il y ait une cohérence de De Zerbi là-dessus ! »

Des déclarations qui risquent de relancer le débat autour du milieu anglais. L’OM prépare un calendrier chargé entre la Ligue 1 et la Coupe d’Europe, et De Zerbi devra trouver le juste équilibre entre expérience et rendement. Angel Gomes, lui, sait désormais qu’il est attendu au tournant.