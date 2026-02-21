OM : Walid Acherchour pointe du doigt ce joueur cadre !

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Brest (0-2) continue de susciter des réactions. Sur X, Walid Acherchour a sévèrement jugé la prestation de Pierre-Emile Hojbjerg, capitaine pour cette rencontre. Une sortie remarquée dans un contexte déjà tendu pour l’OM.

Une prestation de Pierre-Emile Hojbjerg sous le feu des critiques

Pour ce match de Ligue 1, Habib Beye avait décidé de confier le brassard de capitaine à Pierre-Emile Hojbjerg. Un choix fort pour le milieu danois, qui disputait une rencontre importante dans un environnement délicat.

Sur le terrain, la performance du joueur n’a pas convaincu. Positionné dans l’entrejeu, Hojbjerg a connu des difficultés, à l’image d’une équipe marseillaise en manque de maîtrise face à un adversaire brestois plus tranchant.

Sur X, Walid Acherchour n’a pas ménagé le milieu olympien : « La première mi-temps d’Hojberg avec le brassard de capitaine. Je n’ai pas les mots pour la décrire tellement c’est abyssal. Il va faire 90 minutes alors que c’est le plus mauvais des trois au milieu de terrain et que c’est le moins bon joueur de foot ballon au pied. »

La première mi-temps d’Hojberg avec le brassard de capitaine. Je n’ai pas les mots pour la décrire tellement c’est abyssale. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 20, 2026



Une critique directe qui vise autant le rendement individuel que le contenu collectif proposé par l’Olympique de Marseille.

Walid Acherchour s’interroge sur la dynamique de l’OM



Au-delà du cas Hojbjerg, le consultant a élargi son analyse à la situation globale du club phocéen. Toujours sur X, il a exprimé son incompréhension face à la tournure prise par la rencontre. « Comment ce club a pu couler de cette façon pour arriver à ce point-là dans le jeu et dans l’attitude face à Brest, avec les perspectives qu’il y avait début 2026 ? Je me pose la question depuis la 15e minute. »

Cette réaction illustre le climat entourant actuellement l’OM, marqué par des attentes élevées et une pression constante sur les performances. La défaite à Brest, tant sur le plan du résultat que du contenu, nourrit ainsi les débats autour des choix tactiques et du niveau affiché par certains cadres de l’effectif marseillais.