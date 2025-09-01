OM : Walid Acherchour pointe du doigt la faiblesse marseillaise !

Au lendemain de la défaite de l’OM face à Lyon, Walid Acherchour a livré une analyse sans concession sur la performance des Marseillais. Selon lui, l’OM, malgré ses recrues et son statut de dauphin la saison passée, a montré un visage « inquiétant » et « indigne » de ses ambitions. Des propos qui font déjà réagir dans le paysage médiatique.

Pour le consultant, les 30 premières minutes du match ont confirmé la supériorité lyonnaise dans les intentions. « J’ai encore vu l’OL meilleur que l’OM », a-t-il lancé sans détour. Acherchour a souligné que « Lyon se crée avec pas grand-chose », mais parvient à se projeter et à mettre de la pression constante. Selon lui, cet OL « en construction » a montré plus d’envie que l’OM, ce qui constitue « un vrai signal d’alarme » pour les Marseillais.

Un OM incapable de réagir

🗣”L’Olympique de Marseille craque encore émotionnellement ! Tu ne vas pas prendre 1 point là-bas, c’est honteux !” La réaction à chaud de @walidacherchour après cet Olympico et la victoire de l’OL. pic.twitter.com/8Brfp7U60R — After Foot RMC (@AfterRMC) August 31, 2025

À l’inverse, Walid Acherchour a insisté sur l’impuissance phocéenne. « Marseille ne réussit pas à sortir du pressing, ne réussit pas à contrôler le ballon, ne réussit pas à être dangereux », a-t-il martelé à plusieurs reprises. Le consultant a même parlé d’un OM « fragile émotionnellement », rappelant que l’expulsion avait « tout changé », mais que les signes de fébrilité existaient déjà avant. , a-t-il tranché, visiblement agacé par le manque de personnalité affiché par l’équipe marseillaise.

Une gifle pour un OM ambitieux

Enfin, Acherchour a replacé sa critique dans le contexte du mercato phocéen. « L’OM a des munitions, des joueurs de qualité, un effectif taillé pour jouer les premiers rôles. Et malgré ça, je n’ai jamais vu un OM aussi peu inspiré », a-t-il regretté. Pour lui, la défaite à Lyon est tout sauf une performance acceptable : « Même si tuu prends un point là-bas, mais dans ces conditions, c’est honteux. » Selon lui, cette prestation doit pousser l’OM à « une remise en question immédiate », sous peine de voir ses ambitions européennes et nationales « s’écrouler rapidement ».

