OM : Walid Acherchour s’enflamme pour cette recrue marseillaise !

Lors de l’émission DLZ sur DAZN France, Walid Acherchour s’est penché sur le cas de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, un sujet qui continue de diviser les supporters marseillais. cependant Le chroniqueur a salué les performances de l’ailier anglais tout en pointant du doigt certaines lacunes, tout en insistant sur son importance pour le club.

Greenwood, arrivé à l’OM à l’été 2024, a marqué les esprits pour sa première saison en Ligue 1 avec un impressionnant total de 21 buts, un chiffre qui le place à égalité avec Ousmane Dembélé, meilleur buteur du championnat. Walid Acherchour n’a pas caché son admiration pour cette performance : « Heureusement qu’il a été là pour l’OM ! Pour une première saison, mettre 21 buts, autant que Dembélé, ça reste brillant… même s’il est parfois agaçant. »

🎙️ “Greenwood ? la qualification en LDC nous oblige à acheter aux alentours de 10% supplémentaire”#Longoria : “Quid de #Greenwood et du pourcentage de United ? C’est un joueur majeur de l’effectif. Il est content ici. Nous sommes content avec son niveau de performance lors de… pic.twitter.com/VtcQzJb90O — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025

Acherchour, tout en louant les qualités de Greenwood, semble partager l’idée que l’OM doit continuer à miser sur lui pour la saison prochaine. Cependant, il sous-entend implicitement que le joueur devra faire preuve de plus de régularité pour confirmer son statut. « Même s’il est parfois agaçant », a-t-il glissé, un commentaire qui fait écho aux attentes élevées placées en Greenwood, souvent présenté comme un futur grand à ses débuts à Manchester United.

Le parcours de Greenwood à l’OM pourrait être un tournant dans sa carrière. Après une trajectoire marquée par des hauts et des bas, cette saison 2024-2025 a montré qu’il pouvait être un atout majeur pour un club ambitieux. Reste à savoir si l’Anglais saura répondre aux attentes et s’imposer comme un titulaire indiscutable la saison prochaine, notamment avec l’enjeu de la Ligue des Champions. Une chose est sûre : l’OM doit une grande partie de sa qualification européenne à Mason Greenwood, et les supporters espèrent qu’il saura saisir cette opportunité pour enfin lancer pleinement sa carrière au plus haut niveau.