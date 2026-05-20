OM : Walid Acherchour souligne ce gros problème chez Beye !

L’actualité de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats après une saison conclue à la cinquième place de Ligue 1. Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour s’est montré particulièrement critique à l’égard de Habib Beye, nommé entraîneur de l’OM en cours de saison pour succéder à Roberto De Zerbi.

Après plusieurs années comme consultant sur Canal+, Habib Beye avait lancé sa carrière d’entraîneur au Red Star avant de rejoindre le Stade Rennais puis l’OM. Mais pour Walid Acherchour, l’ancien défenseur marseillais n’a jamais totalement coupé avec son ancienne fonction médiatique, un élément qui aurait pesé dans son expérience sur le banc olympien.

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Walid Acherchour remet en cause le choix de l’OM

Sur RMC, le consultant a livré une analyse très directe du passage de Habib Beye à l’Olympique de Marseille. « Pour moi, c’est un mauvais choix d’avoir pris Habib Beye à Marseille, par rapport à ce qui se génère sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu’il faut céder aux réseaux sociaux. Mais De Zerbi, il y a un gros sujet réseaux sociaux là-dessus. Habib Beye, par rapport à son rôle de consultant, à tout ce qui se génère par rapport à tout ce qu’il a fait à Rennes, par rapport à lui aussi qui regarde les réseaux sociaux », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot.

Des propos qui interviennent alors que la saison de l’OM a été marquée par une forte pression médiatique et des résultats jugés insuffisants au regard des ambitions du club marseillais.

Le poids médiatique autour de Habib Beye

Dans la suite de son intervention, Walid Acherchour a également insisté sur la difficulté d’exercer à Marseille dans un contexte de forte exposition médiatique et numérique. « Par exemple, Habib Beye, tu faisais la conférence de presse le lendemain, que ce soit à l’Olympique de Marseille ou à Rennes, tu avais en réalité le debrief de l’After Foot. Tout ça, quand tu es directeur sportif ou président, tu sais qu’à Marseille c’est très très compliqué. Tu dois avoir un mec qui est insubmersible à ça, directeur sportif et coach. C’est très compliqué mais c’est une réalité aujourd’hui dans le football », a ajouté le consultant de RMC.

Ces déclarations relancent le débat autour de la gestion de la communication dans les grands clubs de Ligue 1, et plus particulièrement à l’Olympique de Marseille, où l’environnement médiatique reste l’un des plus exigeants du football français.