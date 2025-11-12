OM : Walid Acherchour très inquiet suite à cette blessure !

Le consultant de RMC, Walid Acherchour, a exprimé une réelle inquiétude concernant l’état de santé de Nayef Aguerd, victime d’une pubalgie. Dans l’émission Génération After, il a longuement évoqué la situation du défenseur central marocain, pilier de l’Olympique de Marseille et cadre essentiel de la sélection marocaine.

Une blessure préoccupante pour l’OM et le Maroc

Touché à l’aine depuis plusieurs semaines, Aguerd inquiète de plus en plus le staff de l’OM. Le défenseur, arrivé cet été avec un statut de leader, souffre d’une pathologie souvent longue à soigner, ce qui pourrait perturber la suite de sa saison. Pour Walid Acherchour, la situation est alarmante : « C’est le taulier du Maroc et de l’OM. Il y a de grandes échéances pour les deux, que ce soit en Ligue des champions, à la Coupe d’Afrique des Nations et surtout à la Coupe du monde en fin de saison, et j’ai très très peur pour Aguerd. »

Le consultant de RMC Sport souligne le rôle majeur du joueur dans l’équilibre défensif de l’équipe de Roberto De Zerbi, mais aussi l’impact que pourrait avoir une longue absence sur les ambitions olympiennes.

“Je ne vois pas comment ça peut s’améliorer”

Walid Acherchour n’a pas caché ses doutes sur la capacité du défenseur à revenir rapidement à son meilleur niveau : « Il était déjà très fragile physiquement. Je ne veux pas faire l’oiseau de mauvais augure, mais en deuxième partie de saison, je ne vois pas comment ça peut s’améliorer. »

L’ancien joueur estime également que la CAN 2026, programmée en janvier, pourrait alourdir encore un calendrier déjà très chargé : « En termes de résultats, mentalement, émotionnellement, ce que ça peut représenter pour quelqu’un de là-bas… Et derrière, sur l’aspect physique, la charge d’une compétition comme la CAN et surtout les matchs qui vont précéder la compétition, en Ligue des champions et l’enchaînement en Ligue 1, j’ai très très peur pour la deuxième partie de saison. »

À l’heure où l’OM vise une qualification en Ligue des champions et une progression en Europe, la gestion du cas Aguerd s’annonce cruciale. Entre les échéances internationales et une blessure délicate, le club marseillais pourrait bien devoir composer sans l’un de ses cadres sur une période clé de la saison.