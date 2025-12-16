OM : Weah est vraiment convaincant !

L’OM s’est imposé 1-0 face à l’AS Monaco dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire importante mais qui s’est joué à peu de choses, les deux équipes auraient pu s’imposer. Voici la note et l’appréciation de Timothy Weah lors de cette rencontre disputée au Stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Monaco au terme d’une rencontre intense et longtemps indécise. Dominateurs dans la possession, les Phocéens ont toutefois été mis en difficulté par une ASM joueuse et dangereuse par séquences, notamment en fin de première période. Les Monégasques ont cru ouvrir le score au retour des vestiaires, mais le but de Lamine Camara a été refusé pour hors-jeu. De son côté, l’OM a manqué de précision dans le dernier geste malgré plusieurs situations intéressantes. Gerónimo Rulli a maintenu son équipe à flot avec plusieurs arrêts décisifs face à Minamino et Balogun. À l’approche du dernier quart d’heure, le score restait toujours vierge malgré l’intensité du duel.

Greenwood décisif

La délivrance est finalement venue à la 82e minute grâce à Mason Greenwood. Parfaitement servi par Højbjerg après un mouvement initié côté gauche, l’Anglais a trouvé la lucarne d’une frappe enroulée du gauche, signant son 11e but de la saison en Ligue 1. Monaco a alors poussé très fort pour égaliser, multipliant les centres et les frappes dans les derniers instants. Rulli, encore impérial, et sa défense ont résisté jusqu’au bout, repoussant les ultimes tentatives monégasques. Cette victoire précieuse permet à l’OM de battre un concurrent direct pour l’Europe. Les Marseillais restent ainsi solidement installés sur le podium avant la trêve.

La note de Timothy Weah : 6.5 / 10

Son appréciation

L’Américain a livré une prestation dynamique et complète, capable d’allier offensive et travail défensif. Aligné d’abord sur l’aile gauche, un rôle qu’il n’avait plus connu depuis un moment, il s’est montré volontaire et entreprenant, n’hésitant pas à tenter sa chance de loin (20e) et à multiplier les percussions. Ses cinq ballons récupérés témoignent également de son engagement défensif. Replacé ensuite sur son couloir droit habituel, Weah a continué à combiner activité offensive et vigilance défensive, effectuant deux interventions importantes (57e, 87e). Polyvalent et toujours disponible, il confirme qu’il est capable de répondre présent quel que soit le rôle que lui confie De Zerbi, apportant rythme et énergie sur son côté tout au long de la rencontre. Il a terminé le match fatigué mais n’a rien lâché !

