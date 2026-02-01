OM – Weah : « ne vous inquiétez pas, ça va le faire. »

Le match nul concédé par l’Olympique de Marseille face au Paris FC (2-2) a une nouvelle fois laissé un goût amer. Rejoints dans les dernières minutes, les Marseillais ont vu filer une victoire qui leur tendait les bras. Après la rencontre, Timothy Weah a pris la parole pour livrer un message clair, lucide et tourné vers l’avenir.

L’international américain a d’abord tenu à rappeler la responsabilité collective des joueurs, dans un contexte où l’entraîneur Roberto De Zerbi est régulièrement exposé. « On ne peut pas tout mettre sur le coach, c’est nous qui sommes sur le terrain, on doit continuer à jouer », a affirmé Weah, soulignant que les erreurs et les manques actuels ne peuvent être imputés à une seule personne.

A lire aussi : OM : En colère, De Zerbi prévient !

Conscient de la période délicate traversée par le club, l’attaquant marseillais ne cache pas la difficulté du moment. « C’est dur, mais parfois dans le foot, tu passes par des moments durs », reconnaît-il, avant d’insister sur la spécificité du contexte marseillais. « À Marseille, on sait que quand tu passes des moments durs, ça l’est un peu plus », ajoute-t-il, en référence à la pression constante qui entoure le club.

Pour autant, Weah refuse toute forme de résignation. Son discours se veut résolument positif. « Il faut garder la tête haute, continuer à pousser, à travailler », martèle-t-il. Il rappelle également que le projet actuel s’inscrit dans le temps : « Tu ne peux pas faire les choses en un an. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, le coach a un plan pour nous. »

Avant de conclure sur une note d’optimisme assumée : « Le futur… ne vous inquiétez pas, ça va le faire. » Un message d’espoir dans une période où l’OM en a grandement besoin.