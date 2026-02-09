OM : Weah, son plus mauvais match, coup de mou physique ? les notes !

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a livré un Classique à sens unique pour écraser l’Olympique de Marseille (5-0) et reprendre la tête de la Ligue 1. Dominants collectivement et cliniques offensivement, les Parisiens ont infligé une humiliation à des Marseillais dépassés. Voici la note et l’appréciation de Timothy Weah lors de cette rencontre disputée à Paris.

Dès le coup d’envoi, Paris impose un pressing haut et confisque le ballon, étouffant toute tentative marseillaise de construction. Les premières alertes se multiplient et l’ouverture du score intervient rapidement, quand Ousmane Dembélé conclut une action limpide initiée sur l’aile gauche. L’OM tente de réagir par quelques incursions, mais Safonov veille et la défense parisienne reste sereine. Au fil des minutes, les décalages parisiens font exploser le bloc olympien, incapable de suivre les appels et les permutations. Juste avant la pause, Dembélé s’offre un numéro de soliste et double la mise, symbolisant la supériorité technique et rythmique des Franciliens. À la mi-temps, le PSG mène logiquement 2-0 après une période à sens unique.

Paris au niveau, l’OM pas du tout…

Au retour des vestiaires, Marseille tente un pressing plus haut, vite puni par les projections rapides parisiennes. Un but contre son camp de Medina, puis une volée splendide de Khvicha Kvaratskhelia, font basculer le match dans la correction. Paris déroule alors son football, monopolise le ballon et fait tourner son effectif sans perdre en intensité. Entré en jeu, Lee Kang-in participe à la fête en inscrivant le cinquième but, scellant un succès historique. Les dernières minutes confirment l’impuissance marseillaise face à des Parisiens toujours dangereux. Au coup de sifflet final, le PSG signe sa plus large victoire à domicile contre l’OM et envoie un message fort à la concurrence.

La note de Timothy Weah : 2 / 10

OM : Sonné, De Zerbi explique qu’il n’y a “pas grand-chose à sauver” après la claque au Parc des Princes – https://t.co/saIUnTXjDc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 9, 2026

Son appréciation

Aligné dans son couloir droit habituel, Timothy Weah a livré une prestation très en deçà de ses standards. Rapidement dépassé, il est absent sur l’ouverture du score et souffre tout au long de la première période face aux courses incessantes de Barcola et aux montées de Mendes. Souvent mal aligné et contraint de défendre en reculant, l’international américain n’a jamais réussi à contenir son vis-à-vis ni à apporter du danger offensivement. Repositionné plus haut après la pause, il commet encore plusieurs imprécisions et sa seule tentative se heurte à la défense parisienne. Malgré un certain volume de jeu et une implication visible, Weah a symbolisé une défense désorganisée et impuissante. De très loin sa prestation la plus compliquée sous le maillot olympien.

