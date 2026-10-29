Ali Zarrak raconte avoir reçu des insultes et des menaces, dont certaines à caractère raciste. Dans son entretien à L’Équipe, le dirigeant de l’OM affirme que son adresse a circulé sur les réseaux sociaux et qu’il a dû déménager.

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Dans l’entretien accordé à L’Équipe et publié le 28 octobre 2026, Ali Zarrak ne s’exprime pas uniquement sur son travail au club. L’ancien adjoint de Medhi Benatia décrit aussi les conséquences personnelles qu’il attribue à la polémique l’opposant à Jean-Pierre Papin. Il évoque des messages reçus, une exposition de sa vie privée et les répercussions de cette situation sur son entourage.

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Un déménagement qu’il relie aux menaces reçues

Zarrak dit avoir vu son adresse circuler en ligne. Il rapporte un flot d’insultes et des menaces à caractère raciste, avant d’expliquer avoir changé de domicile. Ces éléments sont présentés dans l’entretien comme son témoignage sur ce qu’il a vécu, sans donner d’identité aux personnes auxquelles il attribue ces messages.

Je vous laisse imaginer le flot d’insultes que j’ai reçues, les menaces, à caractère raciste. J’ai vu mon adresse tourner sur les réseaux sociaux. J’ai dû déménager. Tout cela pour une histoire à laquelle je suis totalement étranger.

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Il nie toute implication dans l’épisode raconté par Papin

Le journaliste l’interroge sur les deux motards dont Jean-Pierre Papin avait évoqué la venue à son domicile. Zarrak nie avoir été impliqué dans cette affaire et conteste le récit auquel son nom a été associé. Il explique également que cette histoire a affecté sa mère, qui en aurait pleuré selon ses propos.

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Dans cette partie de l’entretien, le dirigeant décrit aussi les pressions qu’il dit rencontrer dans le football. Il évoque notamment des appels nocturnes, des insultes et des tentatives d’intimidation, au téléphone comme en personne.