OM : Zubizarreta parle des incertitudes autour du mercato (avec moins d’argent)

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta s’est exprimé sur le prochain Mercato suite à l’annonce de l’arrêt de la saison de Ligue 1.

Sur les ondes de Catalunya Radio le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, a évoqué la préparation de la saison prochaine et le mercato à venir (propos retranscrit pas le traducteur Nicolas Faure)

« ‘Personne ne sait comment va être le mercato ni ses dates. Il y aura peut-être des équipes qui joueront encore. Comme le PSG qualifié pour les 1/4 de LdC. L’UEFA a parlé d’août, donc à voir comment ça va se passer aussi pour eux. (…) On ne sait pas comment sera le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par ex, on n’aura pas les droits TV complets. Ça aura de l’influence. La situation du marché est très incertaine. Elle est totalement nouvelle’ (…) il faudra peut-être prolonger certains contrats. Il y a beaucoup de questions. On a l’impression que dans le foot tout tourne autour du mercato. On dirait qu’il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre ! On devrait peut-être tous se remettre en question sur ce point Les choses retrouveront petit à petit leurs cours suivant la façon de faire de chaque club. Mais il est clair que ce qui arrive sera clairement un monde de « moins » que de « plus » (sur le marché) ». Andoni Zubizarreta – Source : Catalunya Radio

