« On est à égalité avec l’OM » : Corentin Tolisso relativise la période difficile de Lyon

Après le match nul concédé par Lyon face au Paris FC (1-1), Corentin Tolisso a reconnu une période compliquée pour son équipe. Le capitaine lyonnais a toutefois souligné que l’OL reste au contact direct de l’Olympique de Marseille au classement de Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a évité une nouvelle défaite en arrachant le nul face au Paris FC grâce à un penalty inscrit dans les dernières secondes. Un point qui ne met pas fin à la série délicate du club rhodanien, désormais sans victoire depuis quatre rencontres en Ligue 1.

En zone mixte, Corentin Tolisso a tenu à retenir l’état d’esprit de son équipe malgré cette période difficile. « J’ai envie de dire un peu à l’image de jeudi, on n’a pas lâché, on n’a pas abandonné, on a été récompensé à la fin », a déclaré le milieu de terrain. « C’est sûr que les temps sont un peu plus compliqués en ce moment. Ça fait quatre matchs qu’on n’a pas gagnés. Aujourd’hui, on est tout de même quatrièmes, à égalité avec l’OM à la troisième place. Je pense que si vous aviez dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite. On sait que la série n’est pas forcément très bonne, mais il faut rester positifs. »

L’OM toujours sous la pression de Lyon au classement

Ce constat souligne l’enjeu du moment pour l’Olympique de Marseille, engagé dans la lutte pour les places européennes. Malgré sa série négative, Lyon reste au contact direct de l’OM, preuve d’un classement toujours très serré dans le haut de tableau de Ligue 1.

Pour Corentin Tolisso, cette période de résultats mitigés doit être relativisée au regard d’une saison longue et irrégulière. « Pour moi, une saison c’est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr que quand il y a des bas, il faut les minimiser, il faut essayer de redresser la barre tout de suite. Après oui, comment on peut les expliquer, c’est sûr qu’aujourd’hui on ne va pas se cacher, on a énormément de blessés malheureusement et des joueurs importants. »



Le capitaine lyonnais insiste également sur l’importance du mental pour relancer la dynamique collective. « C’est le point de départ, avoir cette mentalité de ne rien lâcher, de tout donner, de travailler pour l’équipe et d’être une équipe unie, soudée. Comme ça, on va relever la tête et on va regagner des matchs. »

Dans cette lutte serrée pour les premières places, l’OM, dirigé par Habib Beye, reste directement concerné par les résultats lyonnais. Chaque point pris ou perdu pourrait peser lourd dans la course aux places européennes de Ligue 1 au cours des prochaines semaines.