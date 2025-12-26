On sait enfin pourquoi De Zerbi a recalé Manchester United pour signer à l’OM

Alors que Manchester United lui tendait les bras, Roberto De Zerbi a préféré l’OM. Salim Lamrani, auteur du livre “Le football selon Roberto De Zerbi“, dévoile les coulisses de ce choix qui n’était pas une question d’argent, mais d’honneur.

Invité de l’After Foot sur RMC, Salim Lamrani a brisé le silence sur l’un des plus gros dossiers du dernier mercato. Si l’Italien n’a pas rejoint la Premier League, c’est avant tout à cause de l’attitude des dirigeants mancuniens.

“Je crois que Manchester United l’a abordé avec un peu de condescendance, étant persuadé que Manchester United est un club qu’on ne refuse pas, explique ainsi Salim Lamrani. Et avec Roberto De Zerbi, qui a vécu l’ostracisme et le regard condescendant des puissants dans sa jeunesse, en a gardé une marque profonde. C’est la principale raison pour laquelle il a refusé de signer là-bas.”

Pourquoi l’OM a gagné le cœur de De Zerbi

Pour Salim Lamrani, le profil de De Zerbi est incompatible avec les clubs “feutrés”. Le projet marseillais a séduit par son humilité et sa ferveur.

L’approche d’égal à égal : Contrairement aux Anglais, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont misé sur le respect.

Un projet volcanique : “Il est davantage fait pour Marseille, Dortmund ou Naples”, affirme Lamrani.

La reconnaissance : L’Italien avait besoin de se sentir au centre du jeu.

“Il a accepté de signer à Marseille parce que Medhi Benatia et Pablo Longoria l’ont traité d’égal à égal et lui ont montré que c’était quelqu’un de fondamental pour le nouveau projet, qu’il était important. Et Roberto De Zerbi est très sensible à ce genre de marque de respect, de considération.”

L’avis de la rédaction

En refusant le théâtre des rêves pour le volcan du Vélodrome, Roberto De Zerbi prouve que le football de haut niveau peut encore être dicté par les valeurs humaines. Pour les supporters olympiens, c’est la preuve ultime que leur coach n’est pas là par défaut, mais par conviction profonde.

