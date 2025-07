Optimisme pour la 4e recrue ! Grosse offre marseillaise pour Paixao et montant prohibitif pour Raspadori… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les 3 infos mercato OM de ce mardi 8 juillet 2025 !

15M€ pour Weah ?

L’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato estival avec une piste de plus en plus chaude : Timothy Weah. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les discussions entre l’OM et la Juventus Turin avancent positivement, et l’optimisme ne cesse de croître quant à un accord pour l’international américain.

« Les contacts se poursuivent entre la Juve et l’OM pour Timothy Weah, l’optimisme grandit dans ce dossier au fil des jours. Le prix de l’ancien Lillois est aux alentours des 15M€ », affirme le journaliste Guillaume Pacini. Ce montant pourrait représenter un investissement important pour le club phocéen, mais aussi une opportunité sur le plan sportif.

— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 8, 2025

Formé au Paris Saint-Germain, Timothy Weah (24 ans) a ensuite porté les couleurs du LOSC, avant de rejoindre la Juventus à l’été 2023. Sous les ordres de Thiago Motta, il a été repositionné au poste de piston droit, un rôle hybride entre défense et attaque, ce qui témoigne de sa polyvalence. Mais l’Américain reste également capable d’évoluer ailier sur les deux flancs, un profil qui colle parfaitement aux exigences du nouveau coach marseillais Roberto De Zerbi, adepte d’un jeu dynamique sur les ailes.

L’OM, en quête de renforts dans les couloirs depuis plusieurs semaines, voit en Weah un joueur capable d’apporter vitesse, percussion et qualité de centre, tout en pouvant s’adapter à plusieurs systèmes de jeu. Son profil athlétique et son expérience en Serie A, en Ligue 1 et sur la scène internationale avec les États-Unis plaident en sa faveur.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été conclu, mais l’optimisme ambiant laisse entrevoir une possible accélération du dossier dans les jours à venir. Si l’OM parvenait à finaliser cette opération, il s’agirait d’un renfort de poids dans le cadre de sa reconstruction estivale.

28M€ pour Paixao, insuffisant ?

L’Olympique de Marseille accélère sur le dossier Igor Paixao. Selon les informations de L’Équipe, le joueur du Feyenoord Rotterdam est désormais la cible prioritaire de l’OM pour renforcer le couloir gauche de l’attaque. Ce mouvement s’inscrit dans la volonté du club phocéen de compenser le départ de Luis Henrique, transféré à l’Inter Milan début juin.

Âgé de 25 ans, Paixao a réalisé une saison 2024-2025 très convaincante sous les couleurs du Feyenoord, avec 16 buts et 10 passes décisives en 34 rencontres d’Eredivisie. Des statistiques qui confirment son efficacité offensive et sa capacité à peser dans les derniers mètres. L’OM, séduit par son profil technique, sa vitesse et sa régularité, a récemment franchi un cap dans ce dossier.

— L'Équipe (@lequipe) July 8, 2025

Après plusieurs échanges informels, selon l’Equipe le club marseillais est officiellement passé à l’action avec une offre de 28 millions d’euros transmise au club néerlandais. Pour le moment, Feyenoord n’a pas donné suite à cette proposition. Mais cette offensive démontre la volonté ferme de Pablo Longoria et de la direction sportive d’attirer l’international brésilien dans la cité phocéenne.

Le recrutement d’un ailier gauche figure parmi les priorités du mercato estival de l’OM, alors que Roberto De Zerbi souhaite disposer d’un effectif capable de répondre à ses exigences tactiques. La polyvalence de Paixao, capable d’évoluer des deux côtés de l’attaque, constitue un atout non négligeable dans la stratégie marseillaise.

La balle est désormais dans le camp de Feyenoord, qui pourrait tenter de faire monter les enchères, alors que d’autres clubs européens surveillent également la situation du joueur. L’OM, de son côté, espère conclure rapidement ce dossier pour offrir à son nouvel entraîneur une solution offensive de qualité avant la reprise.





40M€ pour Raspadori !

L’Olympique de Marseille poursuit son marché estival avec ambition, mais certains dossiers s’annoncent déjà complexes. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le Napoli aurait fixé un prix jugé prohibitif pour Giacomo Raspadori, que l’OM suit de près depuis plusieurs mois. Le club italien réclamerait pas moins de 40 millions d’euros pour son attaquant de 24 ans, une somme qui semble hors de portée pour les finances marseillaises dans le contexte actuel.

Déjà approché par le club phocéen lors du dernier mercato hivernal, Raspadori est toujours dans les petits papiers du board marseillais. Mais à ce tarif, difficile d’imaginer l’OM aller plus loin, d’autant que l’international italien n’affiche pas des statistiques en rapport avec ce prix. En Serie A, il n’a inscrit que 4 buts en 31 apparitions cette saison, souvent utilisé comme joker plutôt que comme titulaire indiscutable.

— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 8, 2025

« Le Napoli réclame 40M pour Giacomo Raspadori, avec l’OM qui reste l’un des clubs intéressés après avoir sérieusement tenté le coup en janvier dernier. L’attaquant pourrait partir en cas d’une nouvelle arrivée en attaque », précise le journaliste Guillaume Pacini.

Pour l’OM, ce montant représenterait le plus gros transfert de son histoire, bien au-delà des 32 millions d’euros investis pour Vitinha en 2023, un pari déjà risqué qui n’a pas été pleinement rentabilisé sportivement. Miser autant sur un deuxième attaquant dont l’efficacité reste encore à démontrer paraît donc peu probable.

Si Roberto De Zerbi souhaite renforcer son secteur offensif, le club devra sans doute se tourner vers des profils plus abordables financièrement, ou espérer un fléchissement de la position napolitaine. En attendant, la piste Raspadori semble s’éloigner, sauf retournement de situation dans les prochaines semaines.