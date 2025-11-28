Où en sont les 9 joueurs prêtés par l’OM ?

Alors que le calendrier chargé de l’OM est lancé, c’est le moment idéal pour se pencher sérieusement sur la situation des joueurs prêtés cette saison. Entre ceux qui enchaînent, ceux qui inquiètent et ceux qui renaissent ailleurs, le club olympien observe attentivement ces trajectoires très contrastées.

Voici un point complet sur chacun d’eux :

Soumaïla Traoré — Versailles (National)

Sans doute l’un des prêts les plus suivis, car Traoré est un joueur estimé pour son sérieux. Son début de saison avait envoyé un message fort : cinq matchs joués à 100 %, deux premiers buts en seniors, et une vraie montée en puissance. Mais depuis, son temps de jeu s’effiloche. Non pas par manque de niveau, mais à cause d’un coude coincé dans une rotation où les choix du coach l’ont parfois sacrifié. Ajoutons à cela quelques petites alertes physiques épaule et genou qui ont poussé le staff à gérer avec précaution.

À Versailles, il reste toutefois apprécié et perçu comme un joueur fiable. Le club a obtenu une option d’achat, signe que l’OM ne compte plus vraiment sur lui dans la durée.

Alexis Koum — Valenciennes (National)

Un cas un peu frustrant. Koum a bien commencé, puis septembre l’a vu glisser sur le banc, dépassé par Wahib, plus costaud défensivement. Son profil reste intéressant mais encore trop tendre pour enchaîner au niveau National. Le bon côté : il revient doucement. Une titularisation récente, un amical réussi, et un coach qui reteste plusieurs options tactiques. Rien n’est perdu, mais il lui faudra être constant, ce qui n’a jamais été son point fort.

Rony Mimb Baheng — Aubagne-Airbel (National)

Lui, c’est un prêt qui fonctionne vraiment. Installé comme titulaire, il impressionne par sa vitesse et sa concentration. Dans une défense à trois, il a trouvé son environnement naturel. Son seul accroc reste son match raté contre Le Puy où il était dans le dur du début à la fin. Mais globalement, son bilan est solide. L’OM observe de loin sans grande certitude quant à son avenir, mais avec satisfaction sur la progression.

📺💬 Virage Natio ! Notre défenseur Rony Mimb Baheng était l’invité de l’émission Virage Natio ce soir sur BFM Marseille Provence 🔵🟡 L’occasion pour lui de revenir sur les dernières rencontres et de se projeter sur les échéances importantes qui arrivent pour le club 💪🔥 pic.twitter.com/WiJceHOJ0M — Sporting Club Aubagne Air Bel (@Scaabofficiel) November 17, 2025

Raimane Daou — Aubagne-Airbel (National)

Daou, c’est un prêt utile mais pas encore pleinement convaincant. Il joue quasiment à chaque rencontre, même si la majorité de ses apparitions sont en sortie de banc. Son carton rouge contre Le Puy fait tâche, mais sa convocation avec les Comores change la dynamique : exposition internationale, possibilité de disputer la CAN, confiance qui remonte. À suivre avec attention.

Bamo Meité — Lorient (Ligue 1)

Sans détour : c’est la grosse déception du lot. Arrivé pour stabiliser la défense lorientaise, Meité est passé à côté de son début de saison. Trop d’erreurs, trop de fébrilité, un impact physique insuffisant… Résultat : il a perdu sa place et ne rejoue plus. Lorient se bat pour le maintien, et dans ce contexte, le club ne peut pas se permettre de relancer un joueur en difficulté. L’option d’achat ? Pour l’instant, c’est quasiment non.

Faris Moumbagna — Cremonese (Série A)

Cruel. Il n’a joué que 14 minutes avant une blessure qui l’a tenu écarté durablement. Faris, qui avait laissé une belle image à Marseille grâce à son mental, se retrouve plombé par un prêt qui ne démarre même pas. Le temps commence à manquer, alors que la Cremonese attend de lui qu’il apporte impact et percussion. Dossier très incertain.

Amine Harit — Basaksehir (Süper Lig)

Lui, c’est un prêt qui monte doucement en puissance. Après des débuts mitigés où il oscillait entre titularisations et banc, Harit a fini par trouver du rythme. Première passe décisive, entrées plus convaincantes, rôle plus clair dans l’animation. Il reste un joueur irrégulier, mais son talent commence à refaire surface. L’option d’achat existe, mais rien n’est fixé pour l’instant : les performances des prochaines semaines seront déterminantes.

Derek Cornelius — Rangers (Scottish Premiership)

C’est probablement le prêt le plus réussi à ce stade. Malgré un changement d’entraîneur, Cornelius est resté titulaire, a marqué, a distribué une passe décisive et contribue au retour en forme des Rangers. Défensivement solide, tactiquement propre, il coche beaucoup de cases pour le club écossais. L’option d’achat à 4 M€ pourrait très bien être activée.

Ismaël Koné — Sassuolo (Série A)

La meilleure pioche. Après une entrée en matière très compliquée et un carton rouge évitable, Koné s’est transformé : agressif, juste techniquement, influent dans la construction comme dans la récupération. Son profil colle parfaitement à la Serie A. Si Sassuolo se maintient, l’option d’achat devrait devenir automatique. L’OM peut déjà anticiper son départ définitif.

Cette saison de prêts met en lumière les trajectoires contrastées des Olympiens. Certains accumulent de l’expérience et se montrent prometteurs, tandis que d’autres peinent à s’imposer ou rencontrent des blessures. Ces expériences seront déterminantes pour leur avenir à l’OM et pourraient influencer les décisions lors du mercato hivernal ou estival. L’encadrement et le suivi restent essentiels pour maximiser la progression de ces joueurs.