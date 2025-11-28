Mercato : Adrien Rabiot révèle l’impact majeur de son passage à l’OM !

Actuellement joueur de l’AC Milan, Adrien Rabiot est revenu sur son passage à l’OM lors de la saison 2024/2025, une expérience qui, selon lui, a marqué un tournant important dans son évolution. Dans un entretien accordé à Sport Mediaset, le milieu français a été interrogé sur les propos de Massimiliano Allegri, qui expliquait récemment l’avoir vu changer depuis ses années à la Juventus. Rabiot a confirmé cette perception en évoquant explicitement son année à Marseille, qu’il considère comme un moment structurant de sa carrière.

Le joueur explique ainsi : « oui, tant que je jouerai au football, j’essaierai de progresser chaque année. L’année dernière a été importante pour moi, j’ai très bien joué à Marseille. Même en termes de maturité, j’étais arrivé là-bas dans un état différent. Quand j’arrive à l’entraînement, je cherche toujours des points à améliorer en regardant des vidéos. J’en suis content, je vois que j’ai toujours une marge de progression. » Une déclaration claire, qui souligne à quel point son passage à l’OM a contribué à faire évoluer son approche du jeu et sa rigueur au quotidien.

Une saison réussie mais écourtée à Marseille

Sur le plan sportif, Rabiot a connu une saison globalement réussie à l’OM, où il s’est imposé comme un élément clé du milieu de terrain. Sa régularité, son volume de jeu et son influence dans la construction ont rapidement convaincu le staff comme les supporters. Cependant, son aventure marseillaise a été ternie par un départ anticipé, conséquence d’une altercation avec Rowe, qui a mis fin de manière abrupte à son expérience dans le club phocéen.

Malgré cet épisode, Rabiot regarde aujourd’hui cette parenthèse marseillaise comme une étape bénéfique. Il affirme y avoir trouvé une nouvelle forme de maturité, renforcée par une remise en question permanente et un travail vidéo poussé, qu’il continue d’appliquer à Milan.

Une nouvelle stabilité à Milan

Désormais installé à l’AC Milan, Rabiot semble avoir trouvé un environnement propice pour s’épanouir pleinement. Son attitude, sa constance et son sérieux ont rapidement été remarqués, au point de lui valoir un nouveau surnom au sein du vestiaire milanais — détail que le joueur n’a pas souhaité développer dans l’entretien, mais qui témoigne de son intégration réussie. Déjà considéré comme un titulaire régulier, il enchaîne les matches dans l’entrejeu rossonero.

Pour Rabiot, la progression reste le maître-mot. Et si son passage à l’Olympique de Marseille s’est conclu prématurément, il laisse derrière lui l’image d’un joueur en pleine transformation, dont l’année phocéenne aura constitué un tremplin vers une nouvelle étape de sa carrière.