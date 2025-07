Paixao, Aubameyang, Balerdi… Les 3 infos Mercato OM du 14 juillet

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 14 juillet 2025 dans l’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille.

1 – Mercato OM : La tuile pour Paixao !

Alors que l’Olympique de Marseille a fait d’Igor Paixão sa priorité au poste d’ailier gauche, le dossier connaît un sérieux contretemps. Selon Voetbal International, l’international brésilien de Feyenoord s’est blessé vendredi à l’entraînement, manquant dans la foulée le match amical contre l’Union Saint-Gilloise. Une absence qui soulève des inquiétudes du côté de la Commanderie, alors que les négociations entre les deux clubs se poursuivent.

Le joueur de 24 ans, déterminé à rejoindre l’OM, a déjà trouvé un accord contractuel avec le club marseillais. Mais Feyenoord campe sur une position ferme : le club néerlandais réclame pas moins de 40 millions d’euros, un montant jugé excessif par la direction marseillaise. Malgré la volonté du joueur, la transaction reste donc bloquée à ce stade.

Haalt Igor #Paixao de voorronde van de Champions League en andere updates #Feyenoord https://t.co/jqDk5sqjwT — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) July 14, 2025

Blessure de plusieurs semaines pour Paixao ?

La blessure du Brésilien pourrait désormais ralentir voire compromettre l’opération. D’après certaines sources internes relayées par la presse néerlandaise, le joueur pourrait rester indisponible plusieurs semaines, avec une possible absence pour le match aller du tour préliminaire de Ligue des Champions, prévu dans trois semaines. Une donnée cruciale pour l’OM, qui vise un renfort offensif immédiatement opérationnel en vue de ce rendez-vous européen.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’une blessure diplomatique est également évoquée en coulisses, certains observateurs y voyant une manœuvre du joueur pour forcer son départ vers la Canebière. Rien n’indique pour l’heure une telle stratégie, mais les doutes persistent tant que la nature exacte de la blessure n’est pas précisée officiellement.

En attendant, l’Olympique de Marseille pourrait être contraint d’explorer d’autres pistes, au cas où l’indisponibilité de Paixão s’éterniserait. Le mercato estival avance, et les priorités sportives de Roberto De Zerbi ne souffrent pas de délai.

2 – Mercato OM : Aubameyang écarte de belles offres, voie royale pour Marseille !

Selon La Provence, Pierre‑Emerick Aubameyang (36 ans) a déjà refusé plusieurs propositions dans son dossier de retour à l’Olympique de Marseille. Il aurait notamment décliné un club espagnol de seconde zone, promis à la lutte pour le maintien, ainsi qu’une formation turque jugée insuffisamment attractive pour sa famille. L’aspect familial deviendrait un critère déterminant dans ses choix à ce stade de sa carrière.

Malgré des offres très lucratives venues d’Al‑Shabab, Al‑Ettifaq ou du Qatar, Aubameyang ne serait plus intrigué par un « challenge seulement guidé par l’appât du gain » après sa saison saoudienne, durant laquelle il a inscrit 21 buts en 36 rencontres pour Al‑Qadsiah.

Le véritable atout de l’OM : un projet sportif ambitieux, matérialisé par une qualification en Ligue des Champions cet été, ainsi qu’un attachement personnel d’« Auba » à la ville. En effet, actuellement en vacances « à quelques encablures de la cité phocéenne », il serait « tombé amoureux » de la Provence.

Les négociations porteraient sur un contrat de deux saisons, proposition également faite par d’autres clubs . Pourtant, toujours selon le quotidien provençal, le défi olympien est celui qui résonne le plus dans son esprit, confirmant une priorité possible pour le Vélodrome.

3- Mercato OM : La Juventus s’est fait une raison !

La Juventus Turin abandonne la piste Leonardo Balerdi. Selon les informations publiées ce dimanche par La Gazzetta dello Sport, le club italien ne compte plus insister auprès de l’Olympique de Marseille, trop ferme sur ce dossier.

Malgré l’insistance d’Igor Tudor, qui a fait du défenseur argentin sa priorité estivale, la direction turinoise se heurte à l’intransigeance de l’OM. Pablo Longoria considère Balerdi comme intransférable et repousse systématiquement les approches venues du Piémont. Le quotidien italien précise que l’OM n’est “pas disposé à laisser filer son capitaine”, que ce soit cet été ou plus tard.

Arrivé en 2020 à Marseille et capitaine sous les ordres de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un pilier défensif du projet olympien. Sa régularité et ses progrès notables ces derniers mois ont convaincu le club phocéen de miser sur lui sur le long terme. Une stratégie qui semble claire : conserver ses cadres pour bâtir une équipe compétitive en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Face à cette impasse, la Juventus a décidé de réorienter son recrutement. Cristiano Giuntoli et Giovanni Comolli, en charge du mercato turinois, auraient relancé la piste menant à Marcin Chabot, selon La Gazzetta. Le défenseur allemand, valorisé à 20 millions d’euros, pourrait finalement quitter Gênes pour environ 15 millions d’euros. Un montant bien inférieur à la valorisation estimée de Balerdi, preuve de l’écart entre les deux dossiers.

En verrouillant Leonardo Balerdi, l’OM envoie un signal fort en ce début de mercato : ses joueurs majeurs ne partiront pas sans une offre exceptionnelle — voire pas du tout. Un choix ambitieux qui s’inscrit dans la volonté de stabilité affichée par Longoria et De Zerbi.