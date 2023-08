Panathinaïkos – OM : Le regret de Marcelino

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Panathinaikos (1-0) à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions ce mercredi. L’équipe entraînée par Marcelino a livré une piètre prestation et a même finit la rencontre à 10 contre 11 après l’expulsion de Geoffrey Kondogbia (65e).

Après la rencontre, Marcelino a pointé une attaque défaillante et considère qu’il faudra du temps pour que les automatismes offensifs se mettent en place. « Nous avons été en dessous de nos attentes, particulièrement sur l’aspect offensif « , a-t-il analysé en conférence de presse. Nous sommes une équipe en construction ; ce n’est pas une excuse mais c’est la réalité. Nous sommes venus ici pour gagner. Nous nous concentrons désormais sur mardi prochain au Vélodrome où nous devons l’emporter avec deux buts d’écart, grâce au soutien de nos supporters. » a ajouté le technicien espagnol.

🎙 « Nous avons été en-dessous du niveau que nous espérions, surtout en attaque. Nous étions venus pour gagner, et nous repartons avec la défaite. » ⚪🔵 Marcelino n’est pas abattu après la défaite de son équipe. pic.twitter.com/CrYB7KlH4y — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2023

« Nous devons travailler pour être prêts mardi prochain »

« Nous devons travailler pour être prêts mardi prochain. Ça va être une finale avant la lettre car si nous ne gagnons pas avec deux buts d’écart, nous ne pourrons pas jouer en Ligue des Champions. Nous savons de quoi on est capables. Nous savions que ce serait compliqué. Mais nous avons l’optimisme et l’ambition de triompher et de passer », a conclu l’entraîneur olympien.