Mercato ex OM : Maxime Lopez affole la Serie A selon ce spécialiste du football italien !

Le correspondant en Italie de RMC Sport, Johann Crochet explique comment Maxime Lopez a explosé sous le maillot de Sassuolo cette saison.

Après avoir quitté l’OM il y a près d’un an et demi pour Sassuolo, Maxime Lopez semble avoir encore passé un cap dans sa carrière de footballeur. Le minot formé à Marseille a pris de l’expérience mais aurait surtout compris que la dimension physique est nécessaire pour aller encore plus haut.

Le joueur le plus courtisé de Sassuolo, c’est Maxime Lopez

Déjà important dans le milieu de Sassuolo, il aurait changé quelques petites choses pour devenir essentiel. Ses performances s’en ressentent et auraient même attiré des gros clubs italiens qui tenteront de le récupérer cet été.

A LIRE AUSSI : OM : L’indispensable homme de l’ombre Valentin Rongier !

« Sassuolo monte en puissance au fil de la saison et qui est en train de grappiller des points et des places. Dans cette équipe, il y a un joueur que vous avez peut-être perdu de vue depuis qu’il a quitté la France, c’est Maxime Lopez. Il est sur un très haut niveau de performance. Avec le départ de Locatelli, il a pris plus de place et d’épaisseur dans cette équipe. On dit des milieux de terrain qu’ils sont les maîtres du temps et c’est vraiment ça. Il sait quand il faut calmer, verticaliser, aller sur les côtés… Passer au gardien au lieu des centraux pour attirer la pression. Ça demande évidemment un gros QI foot parce qu’il faut comprendre le moment et analyser la situation. Il faut savoir répondre et exécuter rapidement. Il régule le jeu de cette équipe avec sa qualité technique. Il prend également une vraie dimension physique. A Marseille, il ne l’avait pas et il était positionné parfois ailier droit où ce n’est pas le meilleur poste pour qu’il brille aussi. Sur ce côté physique, j’en ai parlé avec lui encore ce lundi, il a pris un préparateur pour travailler sur l’explosivité et la puissance. Je vous assure que depuis quelques semaines on voit clairement la différence. Le volume de course qu’il assure, il se projète, il fait encore plus de travail sans ballon pour proposer des solutions… Il assure le repli défensif, il anticipe mieux. Il me disait qu’il avait pris conscience en discussion avec son frère qu’il devait s’améliorer sur ça. Ça se voit vraiment. L’administrateur délégué de Sassuolo, peut-être sur la Gazzetta Dello Sport je ne me souviens plus, a été questionné sur les joueurs comme Scamacca, Frattesi, Berardi… Des joueurs très courtisés. Il fait une première réponse mais il dit ensuite que le joueur le plus courtisé c’est Maxime Lopez. En Italie, on note semaine après semaine son importance dans le jeu de Sassuolo, ses bonnes performances. Ce n’est pas pour rien que des clubs s’intéressent à lui… Et notamment des clubs du côté de Rome. » Johann Crochet – Source : RMC (11/04/22)