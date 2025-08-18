Paris FC : Maxime Lopez sonne déjà la révolte avant son retour face à l’OM !

Dimanche après-midi, le Paris FC a raté son retour en Ligue 1, 46 ans après sa dernière apparition dans l’élite. Battus 1-0 à Angers, les hommes de Stéphane Gilli ont montré un visage inquiétant, malgré une supériorité numérique pendant plus de 30 minutes. Au coup de sifflet final, Maxime Lopez, l’une des figures du club, n’a pas mâché ses mots.

Passé par Sassuolo et l’OM, le milieu de terrain de 27 ans a livré une analyse lucide et teintée d’agacement :

« En Ligue 1, il n’y a pas le temps. Il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc. »

Dans une équipe largement renouvelée, où plusieurs recrues découvrent le très haut niveau, Lopez a pointé un manque de rythme, de justesse et surtout de maturité :

« On a manqué un peu de tout en première mi-temps. Si on ne prend pas ce but un peu bête, le 0-0 à la mi-temps, il est logique. »

Des occasions non concrétisées

Réduits à dix à la 59e minute après l’expulsion de Mouton, les Angevins ont tenu bon, frustrant les offensives des Parisiens. Pour Lopez, le problème est clair : l’équipe n’a pas su concrétiser ses temps forts.

« On a eu des situations, maintenant il faut les finir. Si on ne marque pas nos occasions dans ce genre de matchs, on est mort. »

Un avertissement sans filtre, à une semaine d’un déplacement périlleux au Stade Vélodrome, face à l’Olympique de Marseille, son club formateur.

Déjà l’heure de réagir

Avec un mercato encore actif – Kevin Trapp est attendu en renfort – le Paris FC reste ambitieux. Mais Lopez prévient : le temps d’adaptation est terminé.

« Ce n’est pas une question de préparation. En Ligue 1, il ne faut jamais sous-estimer les équipes. »

Une sortie médiatique forte, qui témoigne de la frustration mais aussi de l’implication d’un joueur déterminé à jouer un rôle moteur dans un groupe en construction. Le message est passé. Reste à savoir s’il sera entendu… Réponse samedi prochain, sur la pelouse du Vélodrome.