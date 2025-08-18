Mercato OM : ça bouge pour Rowe, un gros club en fait sa priorité !

Alors que Jadon Sancho semblait être la grande cible offensive de l’AS Roma, le club italien a dû revoir ses plans. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants romains auraient désormais fait de Jonathan Rowe, ailier de l’OM, une priorité pour renforcer leur attaque.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma aurait réorienté son mercato offensif et placé Jonathan Rowe parmi ses cibles prioritaires. Initialement considéré comme un plan B, l’ailier de l’Olympique de Marseille est désormais au premier rang des options étudiées par les dirigeants romains.

La raison ? La piste menant à Jadon Sancho, longtemps espérée par le club de la Louve, semble s’éloigner. Les discussions autour de l’ailier anglais de Manchester United n’ont pas avancé comme souhaité, et son salaire élevé complique sérieusement toute opération. Face à cette impasse, la Roma a décidé de concentrer ses efforts sur d’autres profils jugés plus accessibles, dont Rowe.

Auteur d’une première saison convaincante sous le maillot marseillais, le jeune international anglais a rapidement attiré l’attention en Serie A grâce à son explosivité, sa percussion et sa capacité à créer des différences individuelles. L’OM, qui l’avait arraché à Norwich, voit ainsi l’un de ses talents les plus prometteurs attiser les convoitises.

Reste à savoir si Marseille acceptera d’ouvrir la porte à quelques jours de la fin du mercato, alors que Roberto De Zerbi compte sur Rowe comme un élément majeur de son animation offensive.

