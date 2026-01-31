Paris FC – OM : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer après sa lourde défaite et son élimination de la Ligue des Champions mercredi. Pour ce match de la 20e journée, l’OM se déplace pour affronter le Paris FC ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 20e journée de Ligue 1, l’OM affronte le promu, le Paris FC. Le club tente d’avancer sur son mercato et discute de la venue de l’attaquant Ciro Immobile !

De son côté, Roberto De Zerbi va de nouveau pouvoir aligner ses deux recrues Timber et Nwaneri… Par contre, Emerson est blessé et Gomes suspendu…

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #PFCOM Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au Paris FC ! 💪 pic.twitter.com/oq6hJYSZmu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2026

Timber et Nwaneri titulaires ?

Pour ce Paris FC – OM, je pars sur un but de Nwaneri pour une cote de 4.50* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer après son élimination en Ligue des Champions, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Paris FC – OM du 31/01/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 1.83. Le score de 1-3 est a une cote de 10.5 !

