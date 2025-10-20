Pavard, l’arme discrète mais indispensable de l’OM !

L’OM s’est largement imposé 6-2 face au HAC en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 8e journée du championnat samedi. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’OM a d’abord été surpris par un HAC solide et inspiré, qui a ouvert le score à la 24e minute grâce à Yassine Kechta, auteur d’une belle frappe croisée dans la surface. Les Normands, bien en place, semblaient capables de rééditer leur exploit de l’an passé, jusqu’à l’incident décisif de la 34e minute : Gautier Lloris stoppait de la main une tentative d’Aubameyang à l’entrée de la surface. Après visionnage vidéo, l’arbitre expulsait le défenseur havrais et accordait un penalty que Mason Greenwood transformait sans trembler. À 11 contre 10, les hommes de Roberto De Zerbi prenaient le contrôle total du match avant la pause, monopolisant la possession et multipliant les offensives.
La seconde période a tourné à la démonstration offensive. Greenwood, en état de grâce, signait un quadruplé historique avec trois nouveaux buts entre la 67e et la 76e minute, profitant à merveille des décalages créés par O’Riley et Pavard. Entré en jeu, Robinio Vaz ajoutait le cinquième but de près (88e), avant que Murillo ne conclue le festival de la tête dans le temps additionnel (90’+4). Malgré un superbe but de Touré pour sauver l’honneur, le HAC s’inclinait lourdement 6-2. Avec cette cinquième victoire consécutive, l’OM s’empare de la tête du classement et confirme sa montée en puissance sous la houlette de De Zerbi.
La note de Benjamin Pavard : 7 / 10
Son appréciation
Aligné à droite de la défense, Pavard a livré une prestation solide et sérieuse, alternant rigueur défensive et projections offensives efficaces. Auteur de deux belles ouvertures pour Aubameyang en début de match (9e, 13e), il s’est montré à l’aise dans le jeu long et les combinaisons avec ses partenaires.
Touché dans un choc aérien avec Ndiaye (54e), il est revenu avec la tête bandée et a su maintenir son niveau, offrant même une passe décisive à Greenwood pour le quatrième but (76e). Une copie très appliquée, montrant sa capacité à allier solidité défensive et contribution offensive, et confirmant son rôle clé dans l’organisation de l’OM.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
À la fois solide et offensif, il a signé deux jolies ouvertures spontanées pour Aubameyang (9e, 13e), et s’est montré à l’aise dans le jeu long. Touché dans un choc aérien avec Ndiaye (54e), il est revenu avec la tête bandée pour offrir le quatrième but à Greenwood, après un une-deux avec Aubameyang (76e).
|Note de La Provence
|6/10
Aligné à droite de la défense à 4, l’international français a été plus discret qu’à l’accoutumée. Son choc avec Ndiaye (54) lui a valu un large strap autour du crâne, mais ça ne l’a pas empêché de monter pour servir Greenwood sur le but du 4-1.
|Note de Maxifoot
|7.5/10
|Utilisé dans un rôle de latéral droit, l’international français a tenu son rang ce samedi. Dans sa zone, le défenseur de l’Olympique de Marseille s’est plutôt bien comporté pour maîtriser les offensives normandes. De plus, il a été capable de se projeter pour proposer des solutions et combiner. Sur le but de Kechta, le joueur prêté par l’Inter Milan a vu le ballon passer entre ses jambes. Finalement, il a été récompensé avec sa passe décisive, sur un centre en retrait après une bonne combinaison avec Aubameyang, sur le quatrième but de Greenwood.
|Note de FootMercato
|7.5/10
|Recrue phare du dernier mercato estival, l’international français, positionné dans le couloir droit de la défense marseillaise, a rendu une copie très sérieuse. Solide défensivement, il n’a jamais flanché face à l’envie havraise en début de rencontre. Profitant ensuite de la supériorité numérique phocéenne et malgré un bandage sur la tête après un choc avec Ndiaye, il a maintenu l’exigence. De plus en plus porté vers l’avant, il délivrait même un caviar à Greenwood, auteur d’un retentissant quadruplé.