Pavard, l’arme discrète mais indispensable de l’OM !

L’OM s’est largement imposé 6-2 face au HAC en Ligue 1. Une victoire importante lors de la 8e journée du championnat samedi. Voici la note et l’appréciation de Benjamin Pavard lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’OM a d’abord été surpris par un HAC solide et inspiré, qui a ouvert le score à la 24e minute grâce à Yassine Kechta, auteur d’une belle frappe croisée dans la surface. Les Normands, bien en place, semblaient capables de rééditer leur exploit de l’an passé, jusqu’à l’incident décisif de la 34e minute : Gautier Lloris stoppait de la main une tentative d’Aubameyang à l’entrée de la surface. Après visionnage vidéo, l’arbitre expulsait le défenseur havrais et accordait un penalty que Mason Greenwood transformait sans trembler. À 11 contre 10, les hommes de Roberto De Zerbi prenaient le contrôle total du match avant la pause, monopolisant la possession et multipliant les offensives.

La seconde période a tourné à la démonstration offensive. Greenwood, en état de grâce, signait un quadruplé historique avec trois nouveaux buts entre la 67e et la 76e minute, profitant à merveille des décalages créés par O’Riley et Pavard. Entré en jeu, Robinio Vaz ajoutait le cinquième but de près (88e), avant que Murillo ne conclue le festival de la tête dans le temps additionnel (90’+4). Malgré un superbe but de Touré pour sauver l’honneur, le HAC s’inclinait lourdement 6-2. Avec cette cinquième victoire consécutive, l’OM s’empare de la tête du classement et confirme sa montée en puissance sous la houlette de De Zerbi.

La note de Benjamin Pavard : 7 / 10

Son appréciation

Aligné à droite de la défense, Pavard a livré une prestation solide et sérieuse, alternant rigueur défensive et projections offensives efficaces. Auteur de deux belles ouvertures pour Aubameyang en début de match (9e, 13e), il s’est montré à l’aise dans le jeu long et les combinaisons avec ses partenaires. Touché dans un choc aérien avec Ndiaye (54e), il est revenu avec la tête bandée et a su maintenir son niveau, offrant même une passe décisive à Greenwood pour le quatrième but (76e). Une copie très appliquée, montrant sa capacité à allier solidité défensive et contribution offensive, et confirmant son rôle clé dans l’organisation de l’OM.

