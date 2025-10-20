Pavard voit loin pour l’OM !

Lors d’une interview accordée à la radio ICI Provence, Benjamin Pavard est revenu sur le projet de l’OM vendu par la direction cet été. Le champion du monde, qui suit de très près l’actualité footballistique, a exprimé son enthousiasme pour le travail effectué par le club marseillais et son staff.

« Sincèrement, sur le terrain, je m’attendais à ce niveau. Car je suis un passionné de foot et je regarde beaucoup de matches », a déclaré Pavard. Selon lui, le recrutement est un point clé dans la montée en puissance de l’équipe. Il cite notamment des joueurs expérimentés comme Nayef Aguerd, Facundo Médina et Pierre-Emerick Aubameyang, dont le retour à Marseille apporte un équilibre précieux. « Tu gardes une bonne base de joueurs, des cadres, et tu fais venir des joueurs qui ont beaucoup de talent », a-t-il ajouté.

Pavard : “l’OM, un club qui se professionnalise”

Pour Pavard, l’OM n’est pas seulement attractif sur le plan sportif. Il souligne le rôle de Medhi Bénatia, directeur du football, dans le développement global du club. « Je trouve qu’il a fait vraiment du très, très bon boulot. Il est toujours là à vouloir faire plus, faire plus », a-t-il affirmé. Selon lui, la progression du club passe par des structures solides, allant de la nutrition aux kinés en passant par les médecins et le suivi des joueurs.

Pavard insiste sur la dimension professionnelle de l’OM : « Après, j’ai trouvé un club professionnel, qui se développe depuis que Medhi est arrivé. Et si Marseille en est là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui ». Le défenseur français voit dans ces efforts la base d’une progression durable vers la Ligue des champions et la conquête de trophées.

Le champion du monde conclut sur un ton optimiste : « Step by step, et si on continue dans cette direction-là, on va faire de très belles choses ». L’OM, avec un noyau de joueurs solide et un projet structuré, semble en effet en pleine évolution, cherchant à combiner performance sur le terrain et professionnalisme dans la gestion.