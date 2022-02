Pertes financières : La DNCG s’inquiète pour plusieurs clubs, dont l’OM ?

Si Pablo Longoria n’a pas dépensé d’argent en transfert cet hiver, le président de l’OM n’a pas réussi à vendre (mis à part Benedetto). La situation financière du club olympien est surveillée de près par la DNCG…

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler a livré un bilan de mi-saison. Même si ce dernier veut se montrer rassurant concernant de possible dépôt de bilan, les pertes restent énormes. Selon le quotidien sportif, plusieurs clubs sont suivis de près : Bordeaux, Angers, l’ASSE et l’OM.

A lire : Un déficit record pour l’OM de McCourt

On se pose des questions sur la saison prochaine — Jean-Marc Mickeler

DNCG:

«Nous suivons naturellement quelques clubs (OM, Bordeaux, Angers et Saint-Étienne) de façon plus rapprochée. Pour ces clubs, on se pose des questions sur la saison prochaine. Il y aura de vrais enjeux lors de nos discussions avec les actionnaires»https://t.co/HkLobOINzX — Max (@MaxOL69) February 4, 2022

« Par rapport aux budgets présentés par les clubs, il resterait 378 millions d’euros sur le seul mois de juin. Les clubs n’y parviendront pas, mais ils ne vont pas faire zéro non plus. On va probablement atterrir, en fin de saison, dans la fourchette basse des estimations que nous avions faites en début de saison, autour de 600 millions d’euros de pertes nettes pour la L1 et la L2. Il faut remettre 500 millions d’euros dans le système, dont un tiers sous forme d’apport de fonds propres apportés par les actionnaires. Il y a donc forcément un risque. Nous suivons naturellement quelques clubs de façon plus rapprochée. Pour ces clubs, on se pose des questions sur la saison prochaine. Il y aura de vrais enjeux lors de nos discussions avec les actionnaires. » Jean-Marc Mickeler – Source: L’Equipe (04/02/2022)

C’EST UN PROJET GÉNÉRATIONNEL – FRANK MCCOURT

Il y a presque un an, Frank McCourt avait affirmé lors de son retour à Marseille qu’il souhaitait s’inscrire à l’OM dans la durée et comptait faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)