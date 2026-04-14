Plus de 30M€ pour Balerdi ? Richard veut tourner la page Longoria et 2 DS italiens proposés par cet agent… Les 3 infos OM de ce mardi !

L’Olympique de Marseille continue de faire l’actualité en ce mardi 14 avril 2026, entre rumeurs de mercato, restructuration en interne et vision stratégique affirmée. Le dossier Leonardo Balerdi pourrait animer l’été avec une possible vente majeure. En parallèle, le futur président Stéphane Richard affiche une volonté claire de rupture avec les années d’instabilité. Enfin, la question du directeur sportif reste centrale, avec des profils italiens expérimentés évoqués pour structurer l’avenir du club.

Mercato : l’OM attend un très gros chèque pour Leonardo Balerdi

Le cas Leonardo Balerdi s’annonce comme l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Devenu un cadre incontournable de l’effectif marseillais, l’international argentin suscite de nombreuses convoitises, notamment selon les informations relayées par Sacha Tavolieri.

La position de l’OM est ferme : le club réclame entre 30 et 40 millions d’euros pour envisager un départ. Une valorisation élevée mais assumée, qui reflète l’importance prise par le défenseur central dans le projet marseillais. Recruté pour un peu plus de 10 millions d’euros, il s’est imposé comme un leader, allant jusqu’à porter le brassard de capitaine avant un réajustement récent au profit de Pierre-Emile Højbjerg.

Plusieurs clubs suivent le dossier. En Arabie saoudite, Al-Qadsiah serait particulièrement intéressé. En Europe, la Juventus reste attentive, même si les montants évoqués jusqu’ici restent inférieurs aux exigences marseillaises.

Selon des informations de FootMercato, un départ serait déjà acté en interne pour cet été. Reste à savoir si un club sera prêt à s’aligner sur le prix fixé par Marseille.

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Stéphane Richard annonce un tournant stratégique à l’OM

Le futur président de l’OM, Stéphane Richard, a clarifié sa vision dans une interview accordée à RTL. Son message est limpide : il faut mettre fin à l’instabilité chronique qui a marqué les dernières saisons.

Sans citer directement Pablo Longoria, il critique une gestion marquée par de nombreux changements d’effectif et d’entraîneurs. Pour lui, la priorité est désormais la continuité : construire un groupe stable capable de progresser dans la durée.

Sur le plan sportif, l’objectif est clair : intégrer le top 3 de la Ligue 1 et se qualifier directement pour la Ligue des champions. Une ambition assumée malgré un contexte compétitif relevé, comme l’a rappelé le récent match face au FC Metz.

À moyen terme, Stéphane Richard voit encore plus grand : installer durablement Marseille parmi les 20 meilleurs clubs européens et faire de la Ligue des champions un rendez-vous régulier.

Quel directeur sportif pour l’OM ? Deux profils italiens émergent

La réflexion autour du futur directeur sportif se poursuit à Marseille. Sur RMC Sport, l’agent Yvan Le Mée a avancé deux profils expérimentés issus du football italien.

Le premier, Giovanni Sartori, est reconnu pour son travail structurant, notamment à l’Atalanta et aujourd’hui à Bologne. Il s’est illustré par la mise en place de réseaux de scouting performants et une stratégie de valorisation des talents.

Le second nom évoqué est Cristiano Giuntoli, artisan du titre de champion d’Italie du Napoli en 2023. Son passage à la Juventus est plus contrasté, mais son expérience reste reconnue.

Pour l’OM, ce poste dépasse largement le simple recrutement. Il s’agit de structurer toute la politique sportive, coordonner les décisions et instaurer une vision à long terme. Dans un environnement exigeant comme Marseille, l’expérience et la capacité à gérer la pression seront déterminantes dans le choix final.